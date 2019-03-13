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鼓勵放貸 銀保監會宣布 放寬小微企業不良貸款容忍度

2019-03-13 19:33聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸國務院總理李克強在今年政府工作報告中明確提出，國有大型商業銀行小微企業貸款要增長30%以上。對此，中國銀行保險監督管理委員會（銀保監會）13日宣布，小微企業貸款不良容忍度可在「不高於各項貸款不良率3個百分點」的基礎上適當放寬。

銀保監會同時強調，各銀行業金融機構要加強對小微企業貸款資金流向監測，做好貸中、貸後檢查，確保貸款資金真正用於支援小微企業和實體經濟，防止小微企業貸款資金被挪用至政府平台、房地產等調控領域形成新風險隱患。

李克強今年政府工作報告宣示，將著力緩解企業融資難、融資貴問題。今年國有大型商業銀行小微企業貸款要增長30%以上，中小微企業綜合融資成本必須有明顯降低。

上海《一財網》報導，中國社科院金融政策研究中心主任何海峰表示，過去的政府工作報告從未有如此具體、指向性這麼強的要求。

民生銀行研究所首席研究員溫彬表示，今年國有大型商業銀行小微企業貸款要增長30%以上，預估全年信貸增速將達13%至14%。從增速來看，肯定會提高小微企業貸款在整個新增信貸投放中的占比，有積極意義。

為落實李克強的要求，銀保監會官網13日公布《關於2019年進一步提升小微企業金融服務質效的通知》。除前述訊息外，通知還要求金融機構今年必須實現「兩增」目標：對普惠型小微企業貸款（單戶授信總額人民幣1,000萬元及以下），全年要實現「貸款增速不低於各項貸款增速」、「貸款戶數不低於上年同期」。

通知並要求中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行等五家大型銀行，必須發揮行業「頭雁」作用（帶頭作用），力爭總體實現普惠型小微企業貸款餘額較年初增長30%以上。

在風險管控方面，銀保監會除同意放寬對普惠型小微企業貸款不良率容忍度，同時還要求金融機構必須進一步提升風險管控能力。除需確保貸款資金真正用於支援小微企業和實體經濟，各銀行業金融機構也要強化對小微金融從業人員的內控合規管理，嚴防內外串通挪用銀行低成本小微企業信貸資金進行「套利」的違規行為。

銀保監會稱，截至2018年底，大陸全國全口徑小微企業貸款餘額達人民幣33.49兆元，占各項貸款餘額的23.81%。

其中，普惠型小微企業貸款餘額9.36兆元，較年初增長21.79%，較各項貸款增速高9.2個百分點，有貸款餘額的戶數1,723.23萬戶，比年初增加455.07萬戶。

貸款利率也呈現穩步下降。2018年第4季，銀行業新發放普惠型小微企業貸款平均利率7.02%，較第1季下降0.8個百分點。

今年國有大型商業銀行對小微企業貸款要達成增長30%以上的目標，銀保監會宣布，將放...
今年國有大型商業銀行對小微企業貸款要達成增長30%以上的目標，銀保監會宣布，將放寬金融機構對小微企業貸款的不良貸款容忍度。 取自新華網
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