張志軍定義台資「特殊內資」 強調台企投資不受限制

2019-03-13 18:14 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸海協會長張志軍表示，外資法對外資身分認定沒有列進港澳台資，是因為港澳台都是中國不可割的一部分，但屬單獨關稅區。 取自大陸《央廣網》 分享 facebook

大陸《外商投資法》15日全國人大將立法通過，先前說過「台資不應再視同外資，而是特殊內資」的大陸海協會長張志軍，今日面對港台媒體，他再定義，所謂港澳台資是特殊內資，在外資法實施後，不會影響更不會限制台資在大陸投資權益。

張志軍去年「兩會」後從大陸國台辦主任，轉任海協會會長，同時兼任全國人大常委會委員，還是全國人大外事委員會副主任委員，也因此，外資法提請全國人大立法，張志軍特別解釋港澳台資的新定義，就是「特殊內資」。

張志軍今日下午面對港台媒體再對「特殊內資」的定義進一步說明，他表示，外資法對外資身分認定沒有列進港澳台資，是因為港澳台都是中國不可割的一部分，但屬單獨關稅區，港澳台絕對不是外國投資，身分非常明確。

不過，港澳台資也不完全同於境內投資，是特殊國內投資，也就是特殊內資。

張志軍強調，特殊內資的身分不會影響港澳台資在大陸的投資，也不會有限制，將適用外資法法律安排。

對台資而言，台胞台企到大陸投資主要適用台灣同投資保護法和相關細則。他認為，在外資法正式實施上路後，全國人大常委會應該提出建議，促請外資法相關部會，後續再進一步制定相關配套法律，諸如實施細則、補充規定等，為投資做出安排。

另外，由於外資法只是提出架構性監督管理，對外商投資過程中涉及的企業組織、環境保護、外匯、合同問題等，也需要按照大陸相關法律條例來配套解決。