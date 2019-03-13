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推平民金融 陳冲建議立即開放非銀行做小額匯款

2019-03-13 18:09經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

新世代金融基金會今（13）日表示，若依金融科技創新條例實驗後再開放，時效稍慢，應「打開監理沙盒，釋放匯兌」，考慮針對社會特定需求，立即修法，將匯兌適度開放給非銀行辦理。

新世代金融基金會表示，基金會董事長陳冲在媒體專欄指出，以小額匯兌符合平民金融以及普惠金融的需求而言，不少國際組織或先進國家已轉而從寬監理，以利微型金融、偏鄉發展，也可扶植金融科技的成長。

例如世界銀行在2007年的「國際匯款通則」；歐盟也在2009年發布「支付服務業指令」（Payment Service Directive）（2016年更新為PSD2），容許非銀行付款機構擔任匯款。

日本也在2010年6月發布施行「資金決濟法」，容許百萬日圓以下的匯款得由非銀行辦理；新加坡Money-Changing andRemittance Business Act也已開放非銀行以外的業者參與匯款服務市場。

另外，德國銀行法（Kreditwesengesetz）也已將匯兌業務由銀行業務項目（第1條第1項第9款）刪除，並將匯兌業務移至支付服務機構管理法內的支付服務項目，即非銀行也可辦理匯兌業務。

奧地利銀行法第1條第2項第7款匯款業務，已開放得由非銀行依支付服務法辦理匯兌業務。

基金會表示，2018年12月27日金管會指出，監理沙盒審議會通過二案，有關外籍移工跨境匯款的實驗案，通路限於超商或虛擬帳戶匯款，但都僅准匯出、不許匯入。

而依2018年1月31日公布的金融科技發展與創新實驗條例第17條，經創新實驗審查會審查實驗結果後，得研修相關法規。呼籲政府在推動Fintech時，主管機關應注意維持主動修法的動能及政策形成效率，應比增加進入監理沙盒案件數的績效來得重要。

對於匯款改革，基金會認為依金融科技創新條例，尚需等待實驗期間一年至三年才進行研究修法，在時效似乎稍慢。

且近來科技通訊的進展，匯款保管資金時間極短，匯款人已得迅速確認受款人是否已收到款項，除因匯款履約風險因短時結清而降低外，也不致於產生商業風險及道德風險，並無累積擴大損害的能力。

應可考慮針對社會特定需求，立即修法（銀行法或電子支付機構條例），將匯兌（或小額匯兌）適度開放給非銀行辦理。

同時在開放非金融業辦理匯兌業務時，也應納入防制洗錢適用行業。

金融科技金管會陳冲
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