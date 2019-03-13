晨星暨Smart智富台灣基金獎頒獎 安聯、施羅德兩大贏家

2019-03-13 17:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



「晨星暨Smart智富台灣基金獎」今(13)日舉行頒獎典禮，安聯投信與施羅德投信是最大贏家。

此次共計頒發出「Smart智富台灣基金獎」30個獎項，與「晨星最佳基金獎（台灣）」6個獎項，總計36檔得獎基金，得獎率不到1％，競爭格外激烈。

台灣邁入老齡化社會，如何退休成為重要議題。立法院副院長蔡其昌說， 勞退自選政策涉及台灣每一個人的退休規劃，若投資人、主管機關、立委接受正確的投資理財教育，理解投資是長線概念，對未來政策推動，將有很大的幫助。

金管會主委顧立雄指出，不管是目標績效或目標日期的投資型態，只要能長期建立定期定額、投資穩定報酬標的的做法，都是對退休有利的方案。未來怎麼做，可以借鏡私校儲金管理委員會自主投資平台的經驗來調整。

顧立雄也表示，將響應基富通「全民退休投資專案」實驗平台的計畫，未來計畫上路後，預計每月不間斷、定期定額投入5,000元投資基金，為期2年時間，給政府自主退休金實驗計畫最實質的支持。

安聯投信的「台灣大壩基金」同時拿下晨星與Smart的「台灣股票型」基金大獎，該基金3 年年化報酬率高達 17.03%，是所有得獎基金中次高者。

施羅德投信的「施羅德環球基金系列—大中華基金」則同時獲得晨星與Smart的「大中華股票型」基金大獎，以新台幣計價，3年與5年年化報酬率也達8%以上，展現中長期操作能力。