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打開監理沙盒 陳冲籲開放小額匯兌給非銀行業

2019-03-13 16:34經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

金融監理沙盒審議會通過二案，有關外籍移工跨境匯款的實驗案，通路限於超商或虛擬帳戶匯款，但都僅准匯出、不許匯入，行政院前院長陳冲主持的新世代基金會呼籲，應可考慮針對社會特定需求，立即修法（銀行法或電子支付機構條例），將匯兌或小額匯兌適度開放給非銀行辦理。

陳冲呼籲，政府在推動Fintech時，主管機關應注意維持主動修法的動能及政策形成效率，應較增加進入監理沙盒案件數的績效來得重要。

對於匯款改革，新世代金融基金會認為，依金融科技創新條例尚需等待實驗期間一年至三年才進行研究修法，在時效似乎稍慢，且近來科技通訊的進展，匯款保管資金時間極短，匯款人已得迅速確認受款人是否已收到款項，除因匯款履約風險因短時結清而降低外，也不致於產生商業風險及道德風險，並無累積擴大損害之能力，應可考慮針對社會特定需求，立即修法（銀行法或電子支付機構條例），將匯兌（或小額匯兌）適度開放予非銀行辦理。同時在開放非金融業辦理匯兌業務時，也應納入防制洗錢適用行業。

新世代金融基金會亦建議，政府應根據現況，重新檢視修正國家風險評估報告，並依light touch approach動用洗錢防制法第5條第3項第5款指定非金融事業適用洗錢防制法之行業。

洗錢防制法陳冲金融科技

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