開發金大手筆慶祝60周年 送百萬豪車、極光之旅

2019-03-13 15:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



中華開發金控公司今年歡慶60周年，旗下三家子公司中國人壽、凱基銀行、凱基證券推出慶祝活動 ，將送出豪華百萬名車、極光之旅、 29台Gogoro2，獎項超過3,000個。

中國人壽為歡慶開發金控60週年，即日起至2019年5月31日止，推出「跨越60，尋保抽好禮」保戶抽獎活動，凡於期間內投保中國人壽所指定之保障型保險商品，就有機會將時下最夯的電動機車Gogoro2騎回家，此外還有iPad Pro 10.5吋64G、東京個人來回機票、雲品溫泉酒店住宿券及新光三越禮券等逾260個獎項。

凱基銀行同步自即日起至5月31日推出「凱基銀Go意思」客戶抽獎活動，不論是信用卡刷仟滿額、信貸或房貸成功撥貸、推薦或成為財富管理新會員，皆可抽高人氣時尚Gogoro 2電動機車，連續三個月、月月抽六台，活動期間總計送出18台，當次未中獎還能累計至下次抽獎。

除抽獎活動外，凱基銀行各項產品也推出好康優惠回饋客戶；現在刷凱基銀行信用卡可享海外刷卡最高4%刷卡金回饋、透過數位平台申辦貸款，即享有7-11 City Café咖啡兌換券乙份 ; 撥款動用，再享最高1,000元刷卡金。財富管理推出「有福同享 好禮相伴」活動，推薦親友成為凱基財富管理新客戶，就有機會獲得刷卡金1萬2,000元。

凱基證券在活動期間新開立證券、期貨、複委託交易帳戶之客戶，就有機會獲得咖啡、iPhoneXs及Gogoro2等三重好禮。還有「閃耀60 百萬豪禮歡樂送」活動，獎項包含價值超過百萬元的豪華名車，以及幸福極光雙人遊等。