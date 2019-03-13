親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
郭台銘槓上微軟
華映大規模裁員
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

藍鎖定北漂最正女主持人選立委 挑戰北市深綠票倉

開發金大手筆慶祝60周年 送百萬豪車、極光之旅

2019-03-13 15:28經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

中華開發金控公司今年歡慶60周年，旗下三家子公司中國人壽、凱基銀行、凱基證券推出慶祝活動 ，將送出豪華百萬名車、極光之旅、 29台Gogoro2，獎項超過3,000個。

中國人壽為歡慶開發金控60週年，即日起至2019年5月31日止，推出「跨越60，尋保抽好禮」保戶抽獎活動，凡於期間內投保中國人壽所指定之保障型保險商品，就有機會將時下最夯的電動機車Gogoro2騎回家，此外還有iPad Pro 10.5吋64G、東京個人來回機票、雲品溫泉酒店住宿券及新光三越禮券等逾260個獎項。

凱基銀行同步自即日起至5月31日推出「凱基銀Go意思」客戶抽獎活動，不論是信用卡刷仟滿額、信貸或房貸成功撥貸、推薦或成為財富管理新會員，皆可抽高人氣時尚Gogoro 2電動機車，連續三個月、月月抽六台，活動期間總計送出18台，當次未中獎還能累計至下次抽獎。

除抽獎活動外，凱基銀行各項產品也推出好康優惠回饋客戶；現在刷凱基銀行信用卡可享海外刷卡最高4%刷卡金回饋、透過數位平台申辦貸款，即享有7-11 City Café咖啡兌換券乙份 ; 撥款動用，再享最高1,000元刷卡金。財富管理推出「有福同享 好禮相伴」活動，推薦親友成為凱基財富管理新客戶，就有機會獲得刷卡金1萬2,000元。

凱基證券在活動期間新開立證券、期貨、複委託交易帳戶之客戶，就有機會獲得咖啡、iPhoneXs及Gogoro2等三重好禮。還有「閃耀60 百萬豪禮歡樂送」活動，獎項包含價值超過百萬元的豪華名車，以及幸福極光雙人遊等。

凱基銀行刷卡開發金控

相關新聞

海外刷卡回饋 別忽略細節

2019-03-13 15:10

挑現金回饋卡 別只看趴數

2019-03-13 15:10

新台幣午盤暫收30.905元 持平

2019-03-13 12:18

谷月涵加盟寬量國際 與李鴻基合力為台灣資本市場努力

2019-03-13 11:22

新台幣早盤貶0.5分

2019-03-13 10:18

超高齡社會 勤業眾信：年金型商品與長照險成趨勢

2019-03-13 09:25

名家觀點／保險業投入FinTech 必要的冒險

2019-03-13 00:38

兩大房貸銀 同聲看穩房市

2019-03-12 23:51

老行庫衝業績 多箭齊發

2019-03-12 23:51

玉山銀品牌價值 台灣No.1

2019-03-12 23:50

華銀挺台商 推200億優貸

2019-03-12 23:50

香港富邦壽攜陸商 合設公司

2019-03-12 23:35

富邦人壽衝刺網路銷售 跟上潮流

2019-03-12 23:29

台灣雙蔡 結緣大陸三馬

2019-03-12 23:28

國銀對中小企放款減少

2019-03-12 23:28

還沒雨天就收傘？蘇貞昌下令加強中小企業融資

2019-03-12 19:57

景氣差？國銀對中小企業放款餘額 意外大減逾百億元

2019-03-12 19:30

這家銀行好佛心！員工去年加薪6% 生育補助6萬元

2019-03-12 15:28

土銀今年 企金、個金挑戰雙兆目標

2019-03-12 14:42

徵退役國手當工友 央行：請體委會推薦再就業

2019-03-12 13:55

純網銀、開放銀行發展上發條 立委籲金管會負責任創新

2019-03-12 11:07

幫退役亞奧運國手找出路？ 央行徵工友開25K挨批

2019-03-12 10:08

起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

2019-03-11 13:20
看更多

熱門文章

今年報稅想省荷包 5大新規定不可不知

2019-03-12 17:58

報稅季倒數！五大新制不可不知

2019-03-12 19:05

國巨集團傳整併 強尬日廠

2019-03-13 00:25

5月綜所稅申報5大新規定 會計師教你節稅

2019-03-13 05:52

CPU大缺貨 衝擊宏碁、華碩

2019-03-13 00:27

鴻海轟微軟 宏碁陳俊聖：我們是直接付沒透過EMS廠

2019-03-12 16:10

經濟解析／郭台銘親上火線 砲轟微軟三大理由

2019-03-12 17:13

看對趨勢創造百億企業 謝金河讚柏文令人刮目相看

2019-03-13 09:45

四銀行 100%提列華映呆帳

2019-03-12 23:50

郭董應戰砲轟微軟 「鴻海幾無損失」

2019-03-12 23:32

微軟告鴻海…Android是導火線

2019-03-13 00:51

專利大戰 手機代工廠一條牛最慘被剝三層皮

2019-03-12 20:56

國內首座離岸風電碼頭 將在台中港營運

2019-03-12 16:59

賴正鎰挺韓國瑜 商總大買10萬公斤高雄香蕉

2019-03-12 18:27

郭台銘：不向霸道者低頭

2019-03-13 00:51

微軟：努力解決與鴻海分歧

2019-03-13 00:51

值班要按工時算加班費 2022年上路

2019-03-13 00:26

影／郭台銘重砲回擊 撕女兒筆記寫文嗆微軟

2019-03-12 20:02

國內首座！台中港離岸風電碼頭完工 即將投入營運

2019-03-12 19:31

安卓專利 為何無端扯上鴻海？

2019-03-12 23:42

報稅季 五大省稅新制報你知

2019-03-12 23:48

職災保險法提高給付 勞工強制納保

2019-03-13 00:16

兩大房貸銀 同聲看穩房市

2019-03-12 23:51

高雄蔬果專區違反公平法？ 公平會聯繫全聯、家樂福

2019-03-13 12:31

香港富邦壽攜陸商 合設公司

2019-03-12 23:35

富邦人壽衝刺網路銷售 跟上潮流

2019-03-12 23:29

還沒雨天就收傘？蘇貞昌下令加強中小企業融資

2019-03-12 19:57

名家觀點／保險業投入FinTech 必要的冒險

2019-03-13 00:38

用捷運比喻離岸風電 專家：難道有風險就不蓋

2019-03-12 18:00

微軟告鴻海…代工廠淪代罪羔羊

2019-03-13 00:50

台商投資六大區塊 享優稅

2019-03-12 23:24

「不讓股民受損」 郭台銘反抗微軟霸道霸權

2019-03-12 23:27

友達綠色嘉年華攜手供應鏈夥伴 12年植樹逾百萬棵

2019-03-12 16:14

玉山銀品牌價值 台灣No.1

2019-03-12 23:50

長榮航拓點 主攻日本線

2019-03-13 00:40

雙A重量級新品 將亮相

2019-03-13 00:25

職災保險 強制全面納保

2019-03-13 01:00

國泰金子公司國泰世華銀（中國）行長異動 彭昱興接任

2019-03-12 21:44

景氣差？國銀對中小企業放款餘額 意外大減逾百億元

2019-03-12 19:30

街口胡亦嘉兼華頓投信CEO「兩邊都管」 顧立雄：不准

2019-03-13 15:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top