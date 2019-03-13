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房市脫離谷底 3大銀行要衝刺不動產放款

2019-03-13 14:22聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

不動產放款龍頭前兩大銀行土銀及合庫表示，房市雖無明顯復甦，但應已脫離谷底，全台不動產移轉棟數連兩年增加，市場剛性需求仍在，整體表現「持穩」，看好今年房貸業務成長，今年將衝刺房貸等不動產放款，成長幅度在百分之四以上。

加上台銀日前宣布今年新承作房貸及公教房貸專案「築巢優利貸」目標各成長一千億元，總計土銀、合庫及台銀等承作不動產放款量最大的市場「三大咖」，今年都要衝刺房貸等不動產放款，市場趨勢明確。

據內政部統計，去年全國房屋買賣移轉棟數為廿七點八萬棟，年增約百分之四點五，連兩年走揚。土銀董事長凌忠嫄今天表示，三月新建案二月相比，整體成交量有微幅上揚的趨勢，其中台北市、台南市交易量微增，其他縣市雖然也有成長，但沒有明顯突破。

若從成屋來看，新北市、台南市房價微幅下跌，但也有部分縣市上漲，往上、往下「不一而足」，主要還是看地區，且建案本身的條件也是影響房價因素，整體而言，房市仍在「持穩」階段。

合庫金控暨銀行董事長雷仲達認為，雖然與房市交投高峰相比，現在交易量仍有一段距離，但呈現緩步上揚趨勢，顯見房市已脫離兩年前谷底，「不會再更壞」，若美中貿易戰負面因素消除，加上央行利率持穩，房市有機會維持穩定復甦趨勢，至於房價是否能進一步攀升，則看整體外在經濟環境表現。

合庫銀行總經理黃伯川表示，銀行爛頭寸多，不動產放款有擔保品，風險相對低，況且目前房市在谷底震盪，現在承作建築融資反而是「最安全」。

公股銀行主管表示，根據內部調查，去年因為有幾個重劃區推案，光是新北市就有板橋江翠、新店央北、林口A7等重劃區，且林口A7合宜住宅也壓低整體區域房價，在建商讓利下，確實帶動房市交易量。

凌忠嫄表示，今年國際局勢有比較多的變化，不確定性高，主要是美中貿易戰，還有美國聯準會升息速度等也會有影響，金融市場變動大，不可預測性高。土銀長期以來都在不動產領域有所著墨，目標今年房貸業務小幅成長百分之四點四。雷仲達表示，合庫去年底房貸餘額近五千億元，今年成長目標也在百分之四左右。

房貸房市合庫金

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