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最低利社企貸款上路 玉山銀行備妥1億

2019-03-13 11:28經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

為支持資金取得不易的社會企業發展，玉山銀行與台北市政府、中小企業信用保證基金、四大社企育成單位合作，推出「微笑希望貸」專案，協助設籍台北市的社企取得資金，每案最高可申請300萬元優惠貸款，利率最低1.60%。

玉山銀行表示，這項專案是玉山銀行與台北市政府產業發展局共同規劃，凡設籍於台北市的社企，經過活水社會企業開發股份有限公司、臺灣公益團體自律聯盟、B型企業協會及社企流股份有限公司等四大社企育成單位推薦，再取得台北市政府推薦，以及中小企業信保的保證，就可以貸到最長5年的低利貸款。

玉山銀行表示，「微笑希望貸」是目前台北市政府政策性貸款當中，利率最低的，僅1.60%，總金額達1億元，目前已經有四家社企透過這個方案取得資金，另外還有30至40家社企已經來接洽。

台北市副市長鄧家基表示，本次合作是全國首創的公私協力模式，期盼能引動更多的企業或法人單位，共同投入打造優質產業環境，共築更永續美好的社會。玉山銀行總經理黃男州表示，微笑希望貸以一站式金融服務扶植台灣的社會企業，希望共同協助社企發展。

根據統計，設籍於台北市的社企約250間，玉山銀行表示，已經取得微笑希望貸的社企包括，進行環境教育的「小人小學」，銷售孟加拉針織衫等從事公平貿易的「繭裏子」，推動產品履歷為食安把關的「岩生築見」，以及為心智障礙青年等弱勢族群提供庇護性清潔服務工作的「第一社會企業」。

玉山銀行總經理黃男州表示，微笑希望貸以一站式金融服務扶植台灣的社會企業，希望共同...
玉山銀行總經理黃男州表示，微笑希望貸以一站式金融服務扶植台灣的社會企業，希望共同協助社企發展。圖/玉山銀行提供
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玉山銀行與台北市政府合作，針對社會企業推出低利的微笑希望貸。圖/玉山銀行提供
玉山銀行與台北市政府合作，針對社會企業推出低利的微笑希望貸。圖/玉山銀行提供
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