親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
郭台銘槓上微軟
華映大規模裁員
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

專訪韓國瑜遭韓粉圍剿 黃光芹：敢動我兒子試試

投書：「台灣還處在不人道階段」一場車禍卻見兩種野蠻

谷月涵加盟寬量國際 與李鴻基合力為台灣資本市場努力

2019-03-13 11:22聯合報系攝影中心 記者林俊良╱即時報導

「台灣先生」、花旗環球證券台灣區研究部前主管谷月涵（Peter Kurz）日前退休後，動向持續受到矚目，今天加盟寬量國際擔任策略長，與寬量國際執行長李鴻基共同持續為台灣資本市場努力。

谷月涵今年2月自花旗環球退休，其外資圈豐富經歷，讓他有明星外資分析師稱號，同時因為其敢於對台灣重大議題發表看法，讓外界印象深刻。

「台灣先生」谷月涵加盟寬量國際，持續為台灣資本市場努力。記者林俊良／攝影
「台灣先生」谷月涵加盟寬量國際，持續為台灣資本市場努力。記者林俊良／攝影
分享
「台灣先生」谷月涵（左）加盟寬量國際與執行長李鴻基（右）合力，持續為台灣資本市場...
「台灣先生」谷月涵（左）加盟寬量國際與執行長李鴻基（右）合力，持續為台灣資本市場努力。記者林俊良／攝影
分享
「台灣先生」谷月涵加盟寬量國際，持續為台灣資本市場努力。記者林俊良／攝影
「台灣先生」谷月涵加盟寬量國際，持續為台灣資本市場努力。記者林俊良／攝影
分享
「台灣先生」谷月涵加盟寬量國際，持續為台灣資本市場努力。記者林俊良／攝影
「台灣先生」谷月涵加盟寬量國際，持續為台灣資本市場努力。記者林俊良／攝影
分享

花旗外資

相關新聞

超高齡社會 勤業眾信：年金型商品與長照險成趨勢

2019-03-13 09:25

新台幣早盤貶0.5分

2019-03-13 10:18

名家觀點／保險業投入FinTech 必要的冒險

2019-03-13 00:38

兩大房貸銀 同聲看穩房市

2019-03-12 23:51

老行庫衝業績 多箭齊發

2019-03-12 23:51

玉山銀品牌價值 台灣No.1

2019-03-12 23:50

華銀挺台商 推200億優貸

2019-03-12 23:50

香港富邦壽攜陸商 合設公司

2019-03-12 23:35

富邦人壽衝刺網路銷售 跟上潮流

2019-03-12 23:29

台灣雙蔡 結緣大陸三馬

2019-03-12 23:28

國銀對中小企放款減少

2019-03-12 23:28

還沒雨天就收傘？蘇貞昌下令加強中小企業融資

2019-03-12 19:57

景氣差？國銀對中小企業放款餘額 意外大減逾百億元

2019-03-12 19:30

這家銀行好佛心！員工去年加薪6% 生育補助6萬元

2019-03-12 15:28

土銀今年 企金、個金挑戰雙兆目標

2019-03-12 14:42

徵退役國手當工友 央行：請體委會推薦再就業

2019-03-12 13:55

純網銀、開放銀行發展上發條 立委籲金管會負責任創新

2019-03-12 11:07

幫退役亞奧運國手找出路？ 央行徵工友開25K挨批

2019-03-12 10:08

起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

2019-03-11 13:20
看更多

熱門文章

MAZDA 3首度曝光 直嗆FOCUS

2019-03-12 13:45

今年報稅想省荷包 5大新規定不可不知

2019-03-12 17:58

控微軟收保護費 郭董FB霸氣嗆網友：你是微軟派來的？

2019-03-12 12:30

直播／郭台銘砲轟微軟霸道：不會讓鴻海小股東受一絲一毫損失

2019-03-12 12:23

影／郭台銘關鍵手稿曝光 放棄這件事為小股東親上火線

2019-03-12 15:33

這家銀行好佛心！員工去年加薪6% 生育補助6萬元

2019-03-12 15:28

網路瘋傳勞退虧損、勞工帳戶被扣3,700元？真相是這樣

2019-03-12 14:06

報稅季倒數！五大新制不可不知

2019-03-12 19:05

國巨集團傳整併 強尬日廠

2019-03-13 00:25

華映大裁員 鄭文燦：這是一個最壞的情況

2019-03-12 14:18

鴻海轟微軟 宏碁陳俊聖：我們是直接付沒透過EMS廠

2019-03-12 16:10

5月綜所稅申報5大新規定 會計師教你節稅

2019-03-13 05:52

經濟解析／郭台銘親上火線 砲轟微軟三大理由

2019-03-12 17:13

CPU大缺貨 衝擊宏碁、華碩

2019-03-13 00:27

華映5月將裁2500名本勞 資遣名單4月上旬出爐

2019-03-12 15:40

店租百萬！Superdry極度乾燥東區形象概念門市傳歇業

2019-03-12 14:36

專利大戰 手機代工廠一條牛最慘被剝三層皮

2019-03-12 20:56

不滿淪美中貿易戰祭旗 郭台銘反擊微軟：台灣不軟弱

2019-03-12 15:05

四銀行 100%提列華映呆帳

2019-03-12 23:50

國內首座離岸風電碼頭 將在台中港營運

2019-03-12 16:59

賴正鎰挺韓國瑜 商總大買10萬公斤高雄香蕉

2019-03-12 18:27

郭董應戰砲轟微軟 「鴻海幾無損失」

2019-03-12 23:32

華映若下市 逾24萬股東受衝擊

2019-03-12 11:57

微軟告鴻海…Android是導火線

2019-03-13 00:51

郭台銘：不向霸道者低頭

2019-03-13 00:51

影／郭台銘重砲回擊 撕女兒筆記寫文嗆微軟

2019-03-12 20:02

值班要按工時算加班費 2022年上路

2019-03-13 00:26

國內首座！台中港離岸風電碼頭完工 即將投入營運

2019-03-12 19:31

微軟：努力解決與鴻海分歧

2019-03-13 00:51

徵退役國手當工友 央行：請體委會推薦再就業

2019-03-12 13:55

職災保險法提高給付 勞工強制納保

2019-03-13 00:16

還沒雨天就收傘？蘇貞昌下令加強中小企業融資

2019-03-12 19:57

香港富邦壽攜陸商 合設公司

2019-03-12 23:35

用捷運比喻離岸風電 專家：難道有風險就不蓋

2019-03-12 18:00

兩大房貸銀 同聲看穩房市

2019-03-12 23:51

報稅季 五大省稅新制報你知

2019-03-12 23:48

台電今年累計虧102億元 燃氣發電成本較高

2019-03-12 15:13

安卓專利 為何無端扯上鴻海？

2019-03-12 23:42

友達綠色嘉年華攜手供應鏈夥伴 12年植樹逾百萬棵

2019-03-12 16:14

「不讓股民受損」 郭台銘反抗微軟霸道霸權

2019-03-12 23:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top