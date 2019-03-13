超高齡社會 勤業眾信：年金型商品與長照險成趨勢

2019-03-13 09:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



勤業眾信「2019年保險產業趨勢展望」報告，內容指出，2018年國際保險產業趨勢受到經濟持續成長、利率上升、投資收益增加等因素，帶動業績上升，反觀台灣保險產業去年的表現，雖然上半年獲利表現良好，但下半年因受到國際金融市場動盪、匯損等因素影響，導致保險業者獲利狀況不如預期。

勤業眾信表示，2019年保險產業因景氣波動、經營成本提高與金融科技變革等影響，勢必是面臨挑戰的一年。建議，保險業者應專注於「改善營運效率、併購以改善客戶體驗，及重新調整及升級產品與服務」。此外，因應金融科技的衝擊與市場需求的轉變，無論是業者運用雲端技術改善資料分析，或消費者自主決定保險生效時間，數位轉型已是金融服務數位化之必經之路。

勤業眾信聯合會計師事務所會計師林旺生表示，長短期利率倒掛等景氣反轉訊號暗示，國際經濟成長預計將於2020年放緩，未來保險產業發展將受到影響。此外，人口結構與科技變遷快速，目前台灣網路投保壽產險合計保費收入近28.65億元，保險業者所面臨的挑戰將增加。未來將持續專注於改善營運效率以提高生產力，並仰賴新興科技與人才轉型，力圖降低成本。透過併購方式，提升應用科技之能力，進而改善使用者體驗，創造客製化產品與服務。