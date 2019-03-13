超高齡社會 勤業眾信：年金型商品與長照險成趨勢
勤業眾信「2019年保險產業趨勢展望」報告，內容指出，2018年國際保險產業趨勢受到經濟持續成長、利率上升、投資收益增加等因素，帶動業績上升，反觀台灣保險產業去年的表現，雖然上半年獲利表現良好，但下半年因受到國際金融市場動盪、匯損等因素影響，導致保險業者獲利狀況不如預期。
勤業眾信表示，2019年保險產業因景氣波動、經營成本提高與金融科技變革等影響，勢必是面臨挑戰的一年。建議，保險業者應專注於「改善營運效率、併購以改善客戶體驗，及重新調整及升級產品與服務」。此外，因應金融科技的衝擊與市場需求的轉變，無論是業者運用雲端技術改善資料分析，或消費者自主決定保險生效時間，數位轉型已是金融服務數位化之必經之路。
勤業眾信聯合會計師事務所會計師林旺生表示，長短期利率倒掛等景氣反轉訊號暗示，國際經濟成長預計將於2020年放緩，未來保險產業發展將受到影響。此外，人口結構與科技變遷快速，目前台灣網路投保壽產險合計保費收入近28.65億元，保險業者所面臨的挑戰將增加。未來將持續專注於改善營運效率以提高生產力，並仰賴新興科技與人才轉型，力圖降低成本。透過併購方式，提升應用科技之能力，進而改善使用者體驗，創造客製化產品與服務。
勤業眾信聯合會計師事務所精算諮詢服務副總經理劉承宗表示，近三分之二的保險業者認為，增聘人員將成為2019年的發展重點。產業人力需求正因流程機器人（RPA）與人工智慧（AI）快速滲透而改變既有工作，進而影響人力需求類型。建議，保險公司應重新評估各項職務，釐清自動化時代下員工如何搭配新科技創造最大價值的組合，並立即發展具彈性的未來虛擬勞動力。借助數位轉型等新興科技，培養適應實體與數位空間的保險專業人才。
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