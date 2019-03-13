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1月網路投保保費收入 年成長逾倍

2019-03-13 09:11經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

金管會昨（12）日公布今年1月的網路投保數字，民眾對網路投保接受度越來越高，今年1月，壽險網路投保金額逾2億元、產險1.11億元，總金額逾3億元，較去年同年期成長逾一倍，件數成長逾四成，其中以壽險的利變年金險最受歡迎，保費金額達到1.91億元。

金管會資料統計至今年1月底為止，一共有17家壽險、15家產險核准開辦網路投保。

金管會指出，今年1月網路投保成績中，產險總件數為7.9萬件，壽險總件數為3.7萬件，較去年同年期成長逾四成。

而前三大壽險網路投保險種為利變年金險、旅平險及附加醫療險以及生死合險，保費收入分別為1.91億元、910萬元以及88萬元；前三大產險的網路投保險種為汽車險、機車險以及旅平險，保費收入分別為5,872萬元、2,625萬元、2,449萬元。

金管會指出，而前三大網路投保熱門的壽險公司，分別為國泰人壽、富邦人壽以及台壽，保費收入分別為7,623萬元、7,344萬元以及2,100萬元。

而產險網路投保賣最好的產險業者為富邦產、新安東京海上產險以及明台產險，保費收入為4,034萬元、2,325萬元、1,162萬元。

根據統計，金管會去年全年網路投保情況，產險與壽險合計保費收入將近28.65億元，年成長1.39倍，網路投保最多為利變型年金、旅平險、生死合險；產險則是汽車險、機車險以及旅平險。

產險壽險公司保費

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