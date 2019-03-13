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全球第1大 富時羅素在台建百人軍團

2019-03-13 02:29經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

看好台灣市場潛力，全球資產量最大的指數編制公司富時羅素（FTSE Russell）啟動在台大規模招募，董事總經理林瑩慧表示，富時將在台灣建立百人大軍，由現行32人的團隊增募到百人，推動亞洲及全球多元指數商品發展。

此外，全球大型指數編制公司MSCI，也傳出將來台設立據點，但MSCI窗口對此不做評論。目前全球追蹤MSCI與富時羅素指數的基金規模超過25兆美元，廣泛受到各大投資基金重視。

這也是近年外資相繼出走之際，由於台灣ETF成功發展，再度吸引重量級外資拓點。

林瑩慧接受本報專訪表示，富時羅素啟動在台招募，看好台灣ETF市場成長，具備豐沛人才，適合作為擴張全球指數化業務的基地。富時羅素隸屬於歐洲最大的倫敦交易所集團（LSE），後者在前年併購花旗債券指數部門，因花旗該業務駐台長達10年，而發掘到台灣潛力。

林瑩慧是前花旗員工，長期觀察台灣市場，他分析，台灣發行ETF 15年來，從股票產品擴展到債券，而且債券ETF快速成長之外，種類並快速擴展出不同類型，為其他亞洲市場少見的亮點，使集團看重台灣。

目前富時羅素在台團隊有32人，20多人皆出身花旗，擅長債券指數開發。此次擴大招募，焦點以股票指數人才為主，不過對各資產的資料庫建置、指數研究、軟體開發及日韓語溝通人才，也在招募範疇，期望建立完整的多元資產團隊。

林瑩慧表示，他相當鼓勵對於指數化產品有興趣的人才，不自限科系及學經歷背景，加入他們；集團目標是未來一年，擴大人力建置至百人，因應全球廣泛的被動式投資需求。

日前富時羅素於台大校園徵才活動設立攤位，預計20日再於校區舉辦說明會。

林瑩慧指出，人力目標達成之際，他們也將持續發展各類指數，例如公司自治及ESG相關指數，這類投資需求在亞洲快速興起。

如台灣也有勞退基金採用台灣永續指數做投資指標，該指數正是由富時與台灣指數公司合作編制；未來他們將開發更多指數，推動良好的投資觀念普及。

富時羅素董事總經理林瑩慧日前親赴台大校園徵才活動分享集團招募消息。照片來源：富時...
富時羅素董事總經理林瑩慧日前親赴台大校園徵才活動分享集團招募消息。照片來源：富時羅素
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