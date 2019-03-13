全球第1大 富時羅素在台建百人軍團

2019-03-13 02:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



看好台灣市場潛力，全球資產量最大的指數編制公司富時羅素（FTSE Russell）啟動在台大規模招募，董事總經理林瑩慧表示，富時將在台灣建立百人大軍，由現行32人的團隊增募到百人，推動亞洲及全球多元指數商品發展。

此外，全球大型指數編制公司MSCI，也傳出將來台設立據點，但MSCI窗口對此不做評論。目前全球追蹤MSCI與富時羅素指數的基金規模超過25兆美元，廣泛受到各大投資基金重視。

這也是近年外資相繼出走之際，由於台灣ETF成功發展，再度吸引重量級外資拓點。

林瑩慧接受本報專訪表示，富時羅素啟動在台招募，看好台灣ETF市場成長，具備豐沛人才，適合作為擴張全球指數化業務的基地。富時羅素隸屬於歐洲最大的倫敦交易所集團（LSE），後者在前年併購花旗債券指數部門，因花旗該業務駐台長達10年，而發掘到台灣潛力。

林瑩慧是前花旗員工，長期觀察台灣市場，他分析，台灣發行ETF 15年來，從股票產品擴展到債券，而且債券ETF快速成長之外，種類並快速擴展出不同類型，為其他亞洲市場少見的亮點，使集團看重台灣。

目前富時羅素在台團隊有32人，20多人皆出身花旗，擅長債券指數開發。此次擴大招募，焦點以股票指數人才為主，不過對各資產的資料庫建置、指數研究、軟體開發及日韓語溝通人才，也在招募範疇，期望建立完整的多元資產團隊。

林瑩慧表示，他相當鼓勵對於指數化產品有興趣的人才，不自限科系及學經歷背景，加入他們；集團目標是未來一年，擴大人力建置至百人，因應全球廣泛的被動式投資需求。

日前富時羅素於台大校園徵才活動設立攤位，預計20日再於校區舉辦說明會。

林瑩慧指出，人力目標達成之際，他們也將持續發展各類指數，例如公司自治及ESG相關指數，這類投資需求在亞洲快速興起。