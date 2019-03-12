還沒雨天就收傘？蘇貞昌下令加強中小企業融資

2019-03-12 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌。聯合報系資料照片 分享 facebook 今年全球景氣放緩，恐使金融機構放款保守，影響中小企業融資。行政院長蘇貞昌昨表示，建議主管修改相關辦法，將放款家數納入考核。財政部長蘇建榮表示，已要求公股銀行加強對中小企業放款，未來會把融資家數納入考核指標。

金管會統計，國銀今年一月底放款餘額比去年十二月大增逾三千億元，創新高；不過，中小企業放款卻反向較十二月減少十六點七五億元。中小企業放款餘額最大的前三大銀行分別是一銀、合庫及台企銀；一月中小企業放款減幅最大的前三大銀行，則是兆豐銀、華南銀及彰銀，合計大減超過三百億元。

金管會表示，去年訂定國銀對中小企業放款目標是二千七百億元，達成率百分之一二四，今年預計三月底找國發會、經濟部、財政部及央行會商，再找各銀行總經理一起訂出今年目標。持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業的融資環境。

對於立委吳秉叡反映中小企業向銀行融資不易的問題，蘇貞昌指出，政府鼓勵銀行貸款給中小企業，他也拜託部會主管修改相關辦法，將放款家數納入考核。

蘇建榮表示，上月已召開公股行庫會議要加強對中小企業放款，未來在公股行庫考核時，會把融資家數納入考核指標，也要求台灣中小企業銀行對資本額較小的中小企業加強融資與輔導。

合庫銀行總經理黃伯川表示，今年新推出「挺利」專案，要加強中小企業貸款及土建融資放款。中小企業放款收益性較高，透過負責人房貸轉貸、處理應收帳款等方式加強債權，確保風險。

彰銀董事長張明道指出，今年全球經濟成長放緩，彰銀將在兼顧業務成長與風險控管的前提下審慎因應，放款業務將聚焦在新創與中小企業，並減少利率低的公營事業放款。預期今年放款成長約百分之二至三，對中小企業放款則會維持百分之五至六的成長。