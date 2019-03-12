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景氣差？國銀對中小企業放款餘額 意外大減逾百億元

2019-03-12 19:30經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

金管會12日公布，今年1月底國銀對中小企業放款餘額達6.4兆元，月減16.75億元，其中減幅最高的前三大銀行都是公股行庫，依照減幅金額分別為兆豐銀、華南銀與彰銀，減幅金額為119億元、108億元、105億元，總計減幅金額逾300億元。

是否與景氣相關，銀行回收貸款或是中小企業開始沒資金需求？金管會官員都否認，只強調這是換年度經常可見到的現象。

金管會強調，1月國銀對中小企業放款餘額達6兆4,363億元，較上月底月減16.75億元，與去年同期1月的月減金額246億元相比，並沒有減少很多，且歷年碰到農曆春節前的1月、2月，中小企業都會習慣性先還款，以避開農曆春節長假中產生的利息。

但為何同樣是1月，國銀整體放款總餘額較12月大增逾3,000億元？金管會官員表示，授信有短中長期分別，假設是短期性融資6個月、12個月的授信，這多是配合企業本身年度需要，與其資金調度有關。

相較公股行庫1月對中小企業放款餘額衰退，民營銀行1月對中小企業放款則是逆成長。金管會統計，對中小企業放款餘額增加最多前三大銀行，分別為中國信託商銀、滙豐銀、永豐銀，增加金額分別為138億元、55億元以及54億元，而增加幅度最多前三名銀行則為滙豐銀、凱基銀以及中國信託商銀。

兆豐銀今年2月曾經針對中小企業的工業區投資建廠需求，推出專案優惠貸款，初期設定專案總額度100億元；華南銀也已經喊出今年放款成長目標要3~4％，主要鎖定中小企業放款；彰銀也已經喊出今年要聚焦種小企業放款。

金管會
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