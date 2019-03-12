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中國信託銀行冠名贊助J Team職業電競戰隊

2019-03-12 17:33經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

中國信託商業銀行為扶植台灣電競戰隊於國際賽事發光發熱，12日舉行記者會，宣布冠名贊助由藝人周杰倫領軍的J Team職業電競戰隊。

中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠親自為J Team選手披上戰袍，象徵雙方強強聯手正式結盟，未來中國信託銀行除了以實際行動支持優秀的電競選手站上國際舞台，亦共同推動產業生態系發展，提供消費者更多元的休閒娛樂。

身為J Team大家長的周杰倫也特別錄製一段影片，對於中國信託銀行與J Team職業電競戰隊表達開心及祝福之意，並期盼雙方合作能為台灣電競產業的發展帶來更多的活力。

楊淑惠表示，中國信託以客戶需求為核心，透過支持藝文、運動及電競產業，了解年輕族群需求、貼近客戶生活，身為年輕世代的J Team是高度使用數位服務的族群，中國信託銀行期望透過雙方合作，更了解數位族群的金融需求，在推動創新的數位金融服務時，能提供「簡單、便利、有趣」的數位金融體驗，J Team亦成為中國信託最佳的數位代言人。

中國信託期盼透過贊助扶植台灣電競產業發展，2016年起陸續贊助電競展覽及大型賽事，2017、2018年更贊助台灣J Team，並舉行台日線上交流賽。

J Team職業電競戰隊自成立以來表現出色，擁有廣大粉絲，中國信託銀行除了持續推動戰隊培訓、電競賽事、影音直播、講座舉辦等多面向合作，希望吸引更多年輕人投入電競運動追求夢想，讓台灣的優秀選手在國際舞台上發光發熱。

中國數碼文化行政總裁許東棋表示，對於中國信託銀行成為贊助夥伴感到非常興奮，並感謝中國信託為J Team奪冠之路提供強大後援，成為J Team的最佳戰友，而中國信託提供便利創新的數位金融服務，亦成為J Team出國征戰時，不可或缺的好幫手。

中國信託銀行致力提供客戶最佳數位體驗，打造「無所不在、無時不在」的金融服務，今年將陸續進行官網、分行服務的數位升級，未來也將持續深耕新世代客群需求，做客戶的最佳戰友。

中國信託銀行12日宣布冠名贊助J Team職業電競戰隊，J Team精神領袖周杰...
中國信託銀行12日宣布冠名贊助J Team職業電競戰隊，J Team精神領袖周杰倫特別獻上簽名隊服祝賀，中國信託銀行個金產品總處總處長林蕙君(左起)、個金營運總處總處長楊淑惠、中國數碼文化行政總裁許東棋、杰藝文創執行長沈威廷，出席記者會。中國信託銀行/提供
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