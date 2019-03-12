台新銀行 摘三項國外數位大獎

2019-03-12 16:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台新銀行12日表示，該公司在AI、大數據技術運用展現成效，接連獲得IDC「2019亞洲最佳智慧銀行獎」、RBI「最佳全通路整合獎」、The Digital Banker「最佳AI應用客戶體驗推薦獎」等三項國外大獎肯定。

台新銀行客群經營處副總經理史筱平表示，台新銀行以大數據分析整合全通路服務，提供客戶即時的個人化服務，其中如客戶在申辦信貸時，台新銀行打破傳統預測模型的框架，創新將AI深度學習技術結合自行研發的多元變數進行分析，不僅提供更精準的貸款利率預測，更縮短溝通過程加速客戶申貸時間達30%。

史筱平指出，台新銀行「專業領航 認真守護」，以財富管理專業結合數位金融技術，認真守護客戶資產，優質的金融服務帶動經管客戶數及資產規模連年持續向上攀升。

台新銀行去年即獲得多項國內外金融科技應用大獎，包括財資(The Asset)台灣最佳財富管理數位體驗獎、PWM最佳亞洲私人銀行大數據與AI應用大獎、最佳亞洲私人銀行科技應用推薦獎、Timetric最佳數據應用與分析推薦獎等。

因應金融服務數位化的趨勢，國內各家金融機構積極在AI人工智慧、大數據分析等領域布局，台新銀行已應用相關技術打造整合線上線下的全通路，讓客戶能享具溫度，及科技速度的優質服務。

台新銀行也針對貸款利率建立模型，提供精準的利率預測，相關技術應用在近期獲得IDC「2019亞洲最佳智慧銀行獎」、RBI「最佳全通路整合獎」、The Digital Banker「最佳AI應用客戶體驗推薦獎」等三項國外大獎肯定。