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台新銀行與MasterCard合作 推Masterpass網購電子支付

2019-03-12 16:33經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

台新銀行12日表示，與MasterCard獨家合作推出創新支付，除了一般信用卡交易外，新增Masterpass支付方式，將Mastercard信用卡整合於Masterpass數位平台中，消費者線上付款，不需輸入卡號，就能快速完成交易。

另外，台新銀行創新網路收單方式，推出Link Pay，協助特約商店便利收款並提高營業額。

特約商店以電子郵件或簡訊方式寄送予消費者，消費者僅需點選「付款連結」，輸入信用卡 資訊，即可完成付款。

Link Pay可取代旅行社、飯店業「傳真交易」方式帶來的繁複作業流程、留存信用卡資訊外洩風險、消費者否認交易損失等問題。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，台新銀行與Mastercard獨家合作，以商務等級的FlyGo旅遊神卡，及國泰航空卡，提供旅遊族群在機票、旅遊、海外消費等優於市場的高回饋。

消費者使用Link Pay付款時，亦可在Masterpass綁定FlyGo卡及國泰航空卡，在安全、快速付款的同時，刷FlyGo卡享購買機票最高5%、海外消費最高2.8%現金回饋；刷國泰航空卡則可享生日當月機票買一送一及指定航線九折起專屬優惠。

黃天麟強調，台新銀行除致力提供商戶創新、快速的收款方式，也積極優化消費者付款體驗。今年將持續與MasterCard合作，以優質金流服務為商戶創造更多商機。

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