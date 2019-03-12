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這家銀行好佛心！員工去年加薪6% 生育補助6萬元

2019-03-12 15:28經濟日報 記者陳美君╱即時報導

合庫金控與合庫金控銀行。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
合庫金控與合庫金控銀行。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
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這家銀行員工好幸福，不僅去年平均加薪6%，平均年終獎金5個月，為了改善「少子化」、鼓勵員工生育，從第一胎到第三胎，分別可獲得6萬元、8萬元與10萬元的生育補助金。

致力打造幸福企業的合庫金控董事長雷仲達，為鼓舞員工士氣，持續替員工爭取福利，據了解，原本合庫計畫給予員工的生育補助金額為1萬元，雷仲達看到公文後，直接加碼到由6萬元起跳，他笑稱，少子化嚴重會成國安問題，所以大力加碼生育補助金額，「第一胎6萬元、第二胎8萬元、第三胎則是10萬元」。

至於合庫是否考慮實施員工持股信託？雷仲達說，內部有在討論，但工會有不同意見，認為若要實施員工持股信託，還不如直接拿來替員工加薪，比起持股信託，「加薪更直接」。

儘管國內銀行家數過多，業務競爭激烈，但合庫不但沒有精簡人力，反而增加人力、減輕員工負擔，同時也替員工加薪，去年平均加薪幅度3%，低階加薪幅度高於高階，約4%多，高階則是2%多，若加上晉級升等加薪2.84％，員工加薪幅度接可達6%。不僅如此，去年年終獎金平均5個月，合庫銀員工一年可領17個月的薪水，羨煞其他行業。

雷仲達擔任合庫董座後，合庫首度實施「生育獎勵補助」，從第一胎到第三胎，從6萬元起跳，分別補助6萬元、8萬元、10萬元。

加薪生育補助合庫金
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