房貸龍頭土銀看房市 個別有差異整體持穩

2019-03-12 12:12 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



房貸龍頭土銀董事長凌忠嫄表示未來房市「往上往下不一而足，沒有同等的趨勢」，要看地區性、趨勢性，和建案本身的特性，整體來看仍是「持穩」。今年國際局勢不確定性高，土銀長期以來都在不動產領域有所著墨，今年房貸預算仍小幅成長4.4%。

土地銀行去年稅前盈餘121億元，企金與個金兩兆雙星、各一兆元的目標，差一點點就要達標；土銀今年則預計調高到各為1.05兆元，放款總計要新增1000億元，共計達到2.1兆元。

凌忠嫄表示，近年土銀的績效表現良好，近八年來土銀的稅前獲利都有百億元以上，且土銀負起社會責任配合政府政策，辦理勞工紓困貸款、青年安心成家貸款，積極推動都更和危老重建貸款。

針對未來房市發展，凌忠嫄表示，新建案的部分整體價格微幅上漲；從地區別來看，台北市、台南，交易量微幅增加，但量沒有很大突破；台北市、新北市、台南市價格微幅下跌，其他縣市微幅上漲。

凌忠嫄表示，今年國際局勢有比較多的變化，不確定性高，主要是美中貿易戰，還有美國聯準會升息速度等也會有影響，金融市場變動大，不可預測性高。土銀長期以來都在不動產領域有所著墨，今年房貸預算仍小幅成長，成長4.4%。

土銀高層表示，去年土建融餘額是3280億，一月成長26億，今年目標餘額新增3900億。