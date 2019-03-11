親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華映大規模裁員
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

羨慕慘了！她靠四個神奇數字 一天竟中了30張彩券

台新彰銀案 財政部：尊重司法

2019-03-11 21:52經濟日報 記者林子桓╱即時報導

台新金控總經理林維俊表示，針對針對彰銀經營權之爭，司法應該還台新金一個公道，政府若繼續執行公股整併，台新金會大舉增資併購彰銀，若不執行且願意談合理退場機制，台新也願意配合。

寶佳資產管理法務主管周伯鍾今日於台新金法說會上提問：「台新金持股彰銀22.5%，影響重大，跟彰銀的訴訟案看起來快要判決了，公司預期會勝會敗？因應策略？」

林維俊答覆，台新金2005年7月相信政府白紙黑字承諾，注資彰銀，戮力經營九年後，在2014年，財政部毀諾背信，搶走經營權，台新金不得不在2014年12月向法院提起訴訟。

他說，「一審判我們有理，二審(我們)可說大獲全勝；2017年6月財政部上訴，現在最高法院，目前為止，還沒聽到任何回音。」

林維俊說，他看到財政部白紙黑字的公文，以及這些過程，個人覺得，「司法應該還台新金一個公道」。

林維俊說，關於「台新敗訴怎麼辦」的命題，他個人不認為這會發生，如果發生了，也要看判決內容是什麼原因，才有辦法做後續的因應動作。

他說，如果三審判決台新金勝訴，「要進、要退會配合政府」。

對此，財政部表示，彰銀經營權訴訟案目前由最高法院審理中，台新金與財政部是否存在契約關係，由法院來認定，財政部尊重司法判決結果。

台新金控彰銀財政部
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

林維俊：台新金願大舉增資 合併彰銀

2019-03-11 16:08

台新金去年獲利降 踩雷陸企將嚴審授信

2019-03-11 16:07

彰銀案將宣判？台新金總座：要退要進我們都願意

2019-03-11 15:35

台銀導盲犬信用卡 14年捐贈育犬金3400萬

2019-03-11 15:24

揭神祕面紗 央行理監事會談了什麼？

2019-03-11 14:31

偏鴿成為共識 利率可能連11凍

2019-03-11 14:31

捐款造林、玉山銀行投資綠樹資產

2019-03-11 14:14

台銀喜迎120周年 董事長呂桔誠提五大發展方向

2019-03-11 13:35

起薪5~6萬…金飯碗的首選 已不是財金科系畢業生？

2019-03-11 13:20

上市公司年報申報截止 延至4月1日

2019-03-11 12:44

新台幣午盤貶值0.3分 暫收30.905元

2019-03-11 12:32

這六種犬貓 寵物險投保前三名

2019-03-11 12:23

明台寵物險大創新 8歲前投保可自動續保到終身

2019-03-11 12:16

富邦證券開戶零時差 平台注入創新動能

2019-03-11 10:54

金控海外投資去年Q4大失血 帳上虧損1471億

2019-03-11 00:23

新南向市場喊虧 越南、紐西蘭獨賺…

2019-03-11 00:20

攬跨界高手 玉山金控連三發

2019-03-10 23:47

金控海外投資 帳面大虧1,471億

2019-03-10 23:25

家族傳承 善用閉鎖公司股權信託

2019-03-10 23:23

兆豐專案貸款 挺鮭魚返鄉

2019-03-10 23:20

兆豐銀設CRS小組 提供財管服務

2019-03-10 23:18

金控海外曝險／美曝險部位 增2,000億

2019-03-10 23:16

金控海外曝險／錢進越南、紐西蘭 有賺

2019-03-10 23:16

金融科技新主流…開放API

2019-03-10 23:07

一銀校園徵才 要招50名MA

2019-03-10 23:06

開發金 啟動最大規模獵才

2019-03-10 23:06

富邦金 今年開6,800職缺

2019-03-10 23:06

玉山金 科技體驗人氣爆棚

2019-03-10 23:06

「開放API」整合資源…42家意願高

2019-03-10 23:03

一銀今年共招750位新血 4月以前徵255位

2019-03-10 17:42
看更多

熱門文章

三大電子零組件 報價急跌

2019-03-11 00:17

怒！錢變小…物資卻17年瘋漲 恐怖暴增24%是它

2019-03-11 09:00

華映宣布 將大量解雇約2,500名員工

2019-03-11 16:20

華映公告人力調整計畫 預計資遣2,500人

2019-03-11 16:30

微軟告鴻海「沒付權利金」 全球電子業關注

2019-03-11 00:10

金控海外投資 帳面大虧1,471億

2019-03-10 23:25

客戶臨櫃存3萬遭酸80歲老人 這家銀行道歉了並這麼說

2019-03-11 17:28

3月車市大爆發 產線趕工

2019-03-11 00:04

ATT 4 FUN餐飲部員工染麻疹 接觸者高達247人

2019-03-11 16:09

華映計畫解僱2500人 工會：兩千多個家庭如何養家？

2019-03-11 18:49

還是賣祖產最好賺？謝金河台灣土地正義無解

2019-03-11 10:06

彰銀案將宣判？台新金總座：要退要進我們都願意

2019-03-11 15:35

非蘋大拉貨 台廠迎暖流

2019-03-10 23:55

華映大量解雇勞工創桃園紀錄 擴及楊梅、龍潭廠員工

2019-03-11 17:17

金控海外投資去年Q4大失血 帳上虧損1471億

2019-03-11 00:23

微軟告鴻海 指控未付權利金

2019-03-10 23:20

潤泰全楊梅廠關廠 工會：訂單滿滿都轉至中國黨營事業

2019-03-11 11:24

台商資金匯回法 要過APG這關

2019-03-10 23:22

當初是誰解散味全龍？魏應行：抱歉讓魏應充揹20年黑鍋

2019-03-11 14:45

貿戰掃到…3大電子元件 首季慘跌

2019-03-10 23:41

新鮮人想進大立光 股王開出這樣條件

2019-03-11 16:10

打臉韓國瑜經濟示範區 國發會：恐將MIC洗成MIT

2019-03-11 16:45

台新金去年獲利降 踩雷陸企將嚴審授信

2019-03-11 16:07

華映裁員2500人 將售2條4.5代線只留6代線

2019-03-11 20:25

林維俊：台新金願大舉增資 合併彰銀

2019-03-11 16:08

金融科技新主流…開放API

2019-03-10 23:07

台鐵活化資產 車站變旅館

2019-03-11 00:13

耐斯麵包進駐嘉基 7坪店面目標年營收2千萬

2019-03-11 15:03

電子業景氣反轉／通路商預估 最快Q3止穩

2019-03-11 00:16

韓國瑜要推自經區 國發會：MIC產品變MIT

2019-03-11 11:02

交際費、廣告費列報 別搞混

2019-03-10 23:23

新南向市場喊虧 越南、紐西蘭獨賺…

2019-03-11 00:20

桃機發布10位主管升遷 總經理人選仍未定

2019-03-11 18:15

家族傳承 善用閉鎖公司股權信託

2019-03-10 23:23

潤泰全資遣楊梅廠員工 勞工舉牌：求尹衍樑救老員工

2019-03-11 13:10

「開放API」整合資源…42家意願高

2019-03-10 23:03

名家觀點／翻轉南台灣經濟三大關鍵

2019-03-10 23:00

攬跨界高手 玉山金控連三發

2019-03-10 23:47

台泥攜土國OYAK集團 搶進葡萄牙北非市場

2019-03-11 08:36

華映大裁2500人 市場派股東：別讓歷史重演

2019-03-11 18:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top