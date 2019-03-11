台新彰銀案 財政部：尊重司法

2019-03-11 21:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



台新金控總經理林維俊表示，針對針對彰銀經營權之爭，司法應該還台新金一個公道，政府若繼續執行公股整併，台新金會大舉增資併購彰銀，若不執行且願意談合理退場機制，台新也願意配合。

寶佳資產管理法務主管周伯鍾今日於台新金法說會上提問：「台新金持股彰銀22.5%，影響重大，跟彰銀的訴訟案看起來快要判決了，公司預期會勝會敗？因應策略？」

林維俊答覆，台新金2005年7月相信政府白紙黑字承諾，注資彰銀，戮力經營九年後，在2014年，財政部毀諾背信，搶走經營權，台新金不得不在2014年12月向法院提起訴訟。

他說，「一審判我們有理，二審(我們)可說大獲全勝；2017年6月財政部上訴，現在最高法院，目前為止，還沒聽到任何回音。」

林維俊說，他看到財政部白紙黑字的公文，以及這些過程，個人覺得，「司法應該還台新金一個公道」。

林維俊說，關於「台新敗訴怎麼辦」的命題，他個人不認為這會發生，如果發生了，也要看判決內容是什麼原因，才有辦法做後續的因應動作。

他說，如果三審判決台新金勝訴，「要進、要退會配合政府」。

對此，財政部表示，彰銀經營權訴訟案目前由最高法院審理中，台新金與財政部是否存在契約關係，由法院來認定，財政部尊重司法判決結果。