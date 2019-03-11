外資賣股匯出 新台幣連六貶收30.910元

2019-03-11 18:36 中央社 台北11日電



外資賣超台股並轉向匯出，導致新台幣兌美元連六貶，今天收盤收30.910元，貶0.8分；外匯交易員指出，短期外資流向為影響新台幣匯率波動的主要關鍵，中長期新台幣則將緩慢趨貶。

新台幣兌美元今天開盤價為30.910元，早盤一度貶轉升，外匯交易員表示，主要是出口商有進場拋匯，帶來支撐力道，不過出口商最近拋了不少，需求已經有所消化，加上匯價持續在30.900附近盤整，拋匯力道轉弱。

外匯交易員進一步指出，出口商力道轉弱，外資賣股匯出的量又不小，終場小貶0.8分，來到逾3個月的低點；上一次低點為2018年11月28日，新台幣匯價同樣是30.910。

外匯交易員分析，近期影響新台幣匯價關鍵還是外資進出，中長期的話，歐洲央行釋出寬鬆訊息，將使國際美元不容易走貶，不過美國聯準會放慢升息腳步，加上美國總統川普不希望美元太強，可以預見，美元雖然會朝比較強勢的方向前進，速度不會太快，新台幣則將緩慢趨貶。

新台幣兌美元今天開盤價為30.910元，最高30.888元、最低30.920元；新台幣兌美元今天收30.910元，貶0.8分，台北及元太外匯市場總成交金額12.825億美元。