台新數位帳戶Richart客戶數突破50萬 持續雄霸市場

2019-03-11 17:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台新銀行總經理尚瑞強11日下午在法說會上表示，台新銀行的數位帳戶Richart，目前客戶人數已經突破50萬，客戶數市占率五成以上，持續穩居國內銀行數位帳戶第一名。

尚瑞強說，Richart有新台幣與外幣兩種帳戶，兩者合計開戶數已經接近100萬戶。

金管會預計今年6月釋出兩張「純網銀」執照，尚瑞強說，會把Richart的整個環節，再次深入檢視，讓台新銀行的這項數位化利器，更加與時俱進。

尚瑞強表示，台新金控與台新銀行對於數位轉型，無役不與，AI人工智慧、區塊鏈、API(應用程式介面)、Open Banking(開放銀行)等等，都有深入著墨。

除了在金控層級成立數位策略小組，組織也往下開展，無論個人金融或法人金融，都有數位專責小組。

尚瑞強說，為了建構完善的FinTech(金融科技)架構，台新銀行投入相當多資源，所以銀行去年在損益表上的費用高了點。

以AI人工智慧來說，智能演進的過程，在台新銀行的數位帳戶Richart上就有很好的應用；另也跟台新銀行、台新證券的App，有相當好的連結。

API方面，尚瑞強說，台新銀行在API的著墨非常深，內部流程盡量全部外部化，無論放款、收單、收款或查詢，任何產業要跟台新介接，都非常容易，「從我們網站找到電話，規格確立，就可以介接」。

台新金控總經理林維俊也說，台新對Open Banking的態度，「我們要全力進行」。