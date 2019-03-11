林維俊：台新金願大舉增資 合併彰銀

2019-03-11 16:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台新金控總經理林維俊11日表示，台新金與財政部的官司，如果三審判決台新金勝訴，希望政府能夠信守當初承諾，繼續執行當初的公股整併政策，「台新金願意大舉增資來合併彰化銀行」。

台新金下午舉行2018年第4季營運說明會(俗稱法說會)，寶佳資產管理法務主管周伯鍾提問：「台新金持股彰銀22.5%，影響重大，跟彰銀的訴訟案看起來快要判決了，公司預期會勝會敗？因應策略？」

林維俊答覆指出，台新金2005年7月相信政府白紙黑字承諾，注資彰銀，戮力經營九年後，在2014年，財政部毀諾背信，搶走經營權，台新金不得不在2014年12月向法院提起訴訟。

「一審判我們有理，二審(我們)可說大獲全勝；2017年6月財政部上訴，現在最高法院，目前為止，還沒聽到任何回音。」

林維俊說，他看到財政部白紙黑字的公文，以及這些過程，個人覺得，「司法應該還台新金一個公道」。

林維俊說，關於「台新敗訴怎麼辦」的命題，他個人不認為這會發生，如果發生了，也要看判決內容是什麼原因，才有辦法做後續的因應動作。

他說，如果三審判決台新金勝訴，「要進、要退會配合政府」。

所謂「要進」，意即政府願意繼續執行當初的公股整併政策，如此台新金願意大舉增資來合併彰銀，完成政府當初承諾及公股整併政策。