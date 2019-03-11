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剛決定降價 特斯拉電動車又喊漲？

央銀理監事閉門會議 除了討論利率還有這些事

2019-03-11 15:35經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

中央銀行每季的理監事閉門會議，引領未來利率走向，不但金融市場緊盯，外界也充滿好奇，給人神祕又嚴肅想像，到底理監事們都談些什麼？從央行事後整理的會議紀錄發現，從外資匯出、壽險資金外流、海外資金匯回、基本工資該不該漲、物價等熱門財經議題，到電信499之亂，網購衝擊實體店面等市井小民討論話題，都有理監事關心。

台美利差不斷擴大，有位理事認為，去年外資流出並非反映台美利差，主要反映下列三項因素，一台股現金殖利率與美國10年期公債利率差距縮小，二台股發放現金股利多，導致外資在配發後匯出金額增加，第三美元是避險貨幣，且美國經濟強勁，新興市場資金流向美國。

也有理事談到國內壽險業資金流出，主因不是利差的問題，但國內較缺乏長期投資工具，導致增加國外投資，如果台灣有足夠的長期投資工具，壽險業將有更多種選擇。

另一位理事表示，今年政府將提出海外資金回流相關專法，外界也預期大規模資金回流，恐將對國內資金剩餘以及利率問題帶來更大的挑戰；利率走低是結果，主要是長期資金剩餘所致；但長期資金剩餘是長期結構性問題，並非央行的政策工具所能解決。

國際油價方面，有位監事認為，展望未來，雖然原油需求因全球經濟成長趨緩而減緩，考量OPEC（石油輸出國家組織）及非OPEC產油國減產影響較大，將對油價形成支撐；因此，預期今年油價僅略低於本年。

去年中華電信「499之亂」，也有理事關心。一位理事認為，近年行動費率不斷調降，加上全球化、電子商務盛行，商品價格競爭加劇，這些長期結構性因素，都會抑低國內通膨率。近年來實體通路一間一間的關，有理事對於小型實體商店受網路和大型零售商影響，導致銷售下滑，表達關切。

理事們表達許多意見，有學者表示，相較於美國聯準會（Fed）在會議後三周公布議事錄聲明能展露委員們的想法，相當具有市場帶風向的意味；我國央行議事錄摘要則比較像是意見表達，類似學術討論，「不過我們也是會參考啦」。

外資壽險業國際油價
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