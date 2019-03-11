凱基銀支持青年創業 循環信貸前六個月利率1.5%

2019-03-11 15:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



有鑑於時下年輕人普遍希望創造斜槓人生，例如透過技職訓練取得中西烹調、烘培、多媒體電腦動畫證照 ，拓展多元能力，凱基銀行特別推出「循環信貸」優惠服務，幫助年輕族群預備自我投資的資金，今年底前申辦免開辦費，且隨借隨還、有動用才計息，每萬元的每天利息最低不到2元，適合自行創業週轉、或非固定薪資的自由工作者運用，若申請人具備專業證照，還可享前6個月1.5%優惠利率。

凱基銀行消費金融處副總經理林毓棠表示，一般傳統信貸有合約綁定，通常短則一年，長則七年固定年限，採取按月攤還，若要提前清償本息，通常需要支付違約金，對於經常有小額資金需求的年輕人來說，長時間的還款期限，在心理上是很重的壓力，而「循環信貸」是相對合適的貸款工具，銀行提供一筆循環使用的額度給客戶，客戶可以隨借隨還，有動用的額度才會計息。

循環信貸形式類似理財型房貸，用幾天算幾天利息，但不同的是「循環信貸」無須擔保品、也無須保人，年輕人創業或經營事業時，若碰到短期資金需求暴增，收入不及支用，循環信貸正可幫上忙 。凱基銀行會依據客戶財力能力證明核撥貸款額度，核貸額度3萬至100萬元，2019年12月31日前申辦享開辦費0元優惠，使用手機即可完成申辦。

「循環信貸」的計息方式，採以日計息，不動用不計息，當日借還免利息。客戶可在資金充裕時隨時清償，以降低利息負擔，無須支付提前清償違約金。動用金額3萬元（含）以下，每筆收取帳戶管理費200元，動用金額3萬元（不含）以上時，每筆收管費300元。

林毓棠指出，凱基銀行希望協助更多斜槓青年掌握人生，「循環信貸」針對持有勞動力發展署主辦之技能檢定證書的客戶，提供前6個月利率1.5%的優惠，而且首月不限次數動用，均免帳戶管理費。同時，針對持有低收入證明文件者，前6個月不計息、且首月不限次數動用免帳戶管理費，比有擔保的房貸利率還要低，以實質協助普惠創業者財務管理。

舉例來說，毛小孩經濟正夯，有位寵物美容師剛創業約一年，為添購器材常有資金週轉需求，所需金額都不大，申請一般信貸時，總因為無法提供薪資證明而困擾不已，透過凱基推出循環信貸，這位美容師憑藉寵物美容技職證照，可取得一筆循環信貸額度，還享有前六個月僅1.5%優惠利率，有助於解決其經營資金周轉問題。