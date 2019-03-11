商店街個人賣場招新賣家 再祭「免成交手續費」

2019-03-11 15:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



網路家庭（8044）旗下商店街個人賣場，要向新賣家招手，今（11）日宣布即日起到4月底前，完成認證的新賣家，都能獲得到6月底前「免收成交手續費」的福利，作為送給新賣家們的迎新開張賀禮，愈早進駐就愈早赚到錢。

商店街表示，個人賣場此次推出為期三個月的新賣家免收成交手續費活動，除了希望能持續壯大並帶動業績總成長，進而達成賣家、買家與平台三贏局面，以讓利條件絕對是業界唯一的利多來迎接新賣家進駐，更重要的是藉由個人賣場平台行銷資源與力量幫賣家把貨賣出去。

商店街表示，目前把成交手續費、信用卡處理費、運費折價券等，當作行銷工具之一，希望透過新賣家免收成交手續費，吸引賣家進駐，初期讓新賣家經營有比較大的利潤空間，可以反映在售價上，消費者也能買到更優惠價格的商品，藉此增加對平台的黏著度。

個人賣場營運長黃淑琳表示，自2017年個人賣場推出APP切入行動端網購市場，能迅速擁有這樣的成績，全是來自買賣用戶端的支持與肯定，已是台灣物件量最大的行動端網路購物指標平台的C2C個人賣場，為原本單純只在社群販售的賣家們量身打造行動網購平台，透過個人賣場完善的金流與物流服務，進而擴大甚至轉型成為專業網路賣家。