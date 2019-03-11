台銀導盲犬信用卡 14年捐贈育犬金3400萬

2019-03-11 15:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



身為金融業的龍頭，臺灣銀行致力於公益向來不遺餘力，為響應台灣導盲犬協會公益募款活動，3月9日周末午後，臺灣銀行再度攜手台灣導盲犬協會，於華山文創園區舉辦「開路天使，與愛同行」公益園遊會，儘管當天下著雨，但活動現場仍擠滿人潮，只見華山草坪上數十隻可愛的導盲犬與來回穿梭的民眾形成一幅最溫馨動人的風景，讓人感受到大家的熱情。

這天適逢一年一度臺銀行務會議，董事長呂桔誠率全行海內外經理級以上一級主管，於會議結束後親臨現場，參與這年度公益盛會。呂桔誠表示，臺銀已連續三年舉辦導盲犬公益園遊會，對的事，好的事，一定要持續做下去，以發揮最大的效益與價值。

導盲犬發展計畫對於視障朋友極為重要，台灣導盲犬協會17年來致力於導盲犬培育推廣 ，臺銀長期支持導盲犬培育計畫，2005年率先發行台灣第一張「導盲犬公益認同卡」，於每筆刷卡金額提撥0.375%的愛心捐款贊助協會 ，支持導盲犬訓練，14年來累計捐贈導盲犬培育基金逾3400萬元。

2019年2月，臺銀更提升導盲犬認同卡的服務功能，不但結合電子票證功能，也加碼現金回饋及機場接送等服務，發卡量及消費金額隨之攀升，對台灣導盲犬協會捐款也持續增加。

本次配合導盲犬宣導主題，現場設有琳瑯滿目的義賣攤位，還有「臺銀廉政 go go go」攤位傳達崇廉尚潔理念，導盲犬協會攤位則提供民眾以手機信用卡掃碼QR Code付款及捐款，讓民眾體驗行動支付世代的便利性。也邀請視障小鼓手呂岳駿、動手動腳舞團、西羅亞合唱團及星光歌手閻奕格精彩演出，同時安排導盲犬畢業典禮，寄養家庭與使用者分享，場面溫馨感人。臺銀更提供iPhone手機等多項大獎，讓現場民眾驚呼聲連連，當天園遊會義賣所得款項全數捐贈台灣導盲犬協會。