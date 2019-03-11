捐款造林、玉山銀行投資綠樹資產

2019-03-11 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



林務局羅東林區管理處與玉山銀行今天上午在台北市北投區國有林地，共同種下100株苗木，為「一人一樹 玉山植樹」公益活動揭開序幕。

玉山銀行為了配合林務局造林計畫，肩負企業社會責任，與林務局羅東處合作造林，自108年起，捐助105萬元經費，認養位於新北市坪林區及台北市北投地區等6塊國有林地，面積合計6.67公頃，栽植楓香、相思樹、光蠟樹、紅淡比、紅楠、大頭茶、牛樟等本土樹種，完成超過10,005株台灣原生樹苗的栽植撫育工作。

這次植樹行動玉山銀行由創辦人黃永仁及總經理黃男州帶領40位同仁一同參與，在編號3008號水源涵養保安林的北投區國有林地，種植原生且適合當地環境之樹種，除了豐富當地生物多樣性外，更能成功營造友善的森林生態環境，發揮森林涵養水源之功效。

羅東林區管理處表示，氣候變遷對國土的衝擊日益嚴重，透過森林的營造，除了可增進我們所處環境因應氣候變遷的韌性、亦可提供水源涵養、國土保安、調節氣候、生物多樣性等功能。