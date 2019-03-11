台銀喜迎120周年 董事長呂桔誠提五大發展方向

2019-03-11 13:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



台灣銀行3月8、9日舉行2019年全行行務會議，由董事長呂桔誠主持，今年適逢台銀成立120周年，「Bank of Taiwan」品牌屆滿二個甲子，以「台銀120 共創價值」為會議中心議題，藉由全行經理人集思廣益，從客戶面、業務面、管理面一齊發想，共同策劃創新、減降及升級的具體措施與行動方案，逐步調整結構，創造客戶、銀行、員工三贏之價值。

為創建台銀永續經營基業，呂桔誠提出五大發展方向，首先，持續貫徹以人為本「People-centered」理念，推動年輕優秀行員儲訓計畫，提供全方位金融專業訓練，並輪派至各部門歷練學習，為台銀長遠發展貢獻更多生產力和創造力。

其次，健全資產品質「Portfolio-sound」，重視風險調整後收益，在承擔合宜風險、追求合理報酬原則下，致力提升業務成長動能，並優化資產結構。

第三，績效成果驅動「Performance- driven」，身為政府百分百持有之國營銀行，為支持政府政策並全力爭攬商機，將持續推動新創產業、綠能及新南向等授信業務，並積極拓展都更金融市場、推動危險及老舊建築物更新重建貸款業務。延續去年房貸、美元存款、都更危老、聯貸各新作1,000億元的「四千金」目標，今年新增公教人員「築巢優利貸」承作滿1,000億元，台商鮭魚返鄉提供「台商回台購建廠房專案」1,000億元融資，締造「六千金」佳績。

第四，前瞻服務導向「Prospection-oriented」，加強對內整合跨部處創新動能，對外導入創新技術及進行創新合作，妥善規劃相關配套措施，順利開拓新局。響應政府「新南向」政策，深化亞洲地區布局，透過開拓國際聯貸市場與發展國際金融業務，掌握新興國家經濟成長商機。

第五，恪守金融普世價值「Principle-based」，秉持「簡化、強化、優化」原則，強化知法、遵法 、守法之意識，維持良好法令遵循文化，落實法令遵循及風險控管機制，達到全面遵循目標 。