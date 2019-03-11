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歐央行態度鴿派 避險債券走升

2019-03-11 13:01經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

歐洲央行（ECB）召開貨幣決策會議，維持三大基準利率不變，但下調經濟與通膨預測，並宣布將於9月開始為期2年的定向長期再融資操作（TLTRO） ，使歐元與歐洲公債殖利率下跌，投資人亦重新留意經濟成長走緩的隱憂，美國公債殖利率同步走低，帶動避險性債券走強，風險性債券則小幅修正。

全球投資級公司債上周上漲0.53%，美國投資級債上漲0.54%；歐洲投資級債則上揚0.41%；在利差部分，美國利差持平，歐洲利差則擴大1個基本點。

安聯動力亞洲高收益債券基金產品經理陳宜平指出，歐洲央行出乎市場預料之外的鴿派態度，使投資人對全球經濟成長疑慮上升，讓本已因漲多而進入整理態勢的風險性資產出現修正，整周全球高收益債指數下跌0.13%，在高收益債當中，亞洲經濟動能堪稱全球各經濟體中相對強勁，且各國政策空間大，特別是中國，仍可望持續看到降準、減稅、房地產放鬆等政策釋放，有利金融市場。

安聯美元高收益基金產品經理但漢遠表示，截至6日當周，美國高收益債券基金從前一周淨流出0.9億美元加速至淨流出9.3億美元，但美國高收益債市基本面仍然健康，企業在投資、併購和成本控管方面保持理性節制，預期違約率未來12個月保持在良性水準。

在新興債市方面，安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示，金融市場波動度降低，讓資金回流新興債全球新興市場國家PMI跌落50之下的數量持續增加，僅拉丁美洲相對略強，建議投資人宜多元配置券種，掌握投資機會

值得注意的是，近期新興市場當地貨幣債表現相對疲弱，摩根士丹利認為，目前對當地債持中性態度，若觀察到投資人開始減持當地債、歐洲經濟動能轉佳，當地債風險貼水回升，應是重啟當地債布局機會。

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