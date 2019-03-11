凱基證券前進校園廣徵跨域人才 全方位發展菁英

2019-03-11 12:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



2019年校園徵才3月熱鬧登場，凱基證券首場校園徵才日前於台大校園徵才博覽會起跑，董事長許道義及總經理方維昌偕同高階主管及儲備菁英（MA）共近20位，在活動現場提供同學們零距離的職涯對談及工作內容解說，同學反應相當熱烈。許董事長表示，凱基證券提供年薪上看百萬的MA菁英發展計畫，希望廣徵優秀學子，透過完整紮實的發展計劃培育全方位金融人才。

因應金融業科技發展趨勢與跨平台金融商機潮流，凱基證券MA招募對象科系不拘，歡迎財金、企管、財工、統計、電機與資工等跨領域人才加入。

凱基證券MA菁英發展計畫，傳授菁英們四大成功寶典： 一、結合中華開發金控資源，以來自中華開發金控、創投、銀行、證券及壽險的卓越講師群與課程，為踏入金融領域的MA奠定全方位的專業基礎；二、貫通前中後台的跨部門輪調，實現自我挑戰，打通學習任督二脈，提供MA綜觀中華開發金控在銀行、證券及壽險等核心業務的架構，瞭解整體業務關鍵流程，快速提升全方位能力以及跨功能的整體概念；三、參與組織專案任務來培養跨功能與團隊溝通能力，提升策略思考格局；四、提供海外實習機會拓展菁英們的國際視野，並作為儲備幹部跨平台合作的基礎。透過MA菁英發展計畫，期許所有MA菁英們，快速成長加值，成為金融業的佼佼者。

凱基證券也開出其他熱門職缺，包括財富管理儲備幹部（FA）、在學菁英育成計畫（Summer Intern）、財工人員、資訊人員、研究員、海外經營人員等，相信凱基的亞太佈局，包括台灣、香港、泰國、新加坡、印尼等跨國營運平台、能提供學子具國際視野的職涯發展平台。

凱基證券建議，有志加入者除了對金融業的興趣外，亦須具備高度抗壓，溝通協調與分析能力，以因應金融業受全球金融環境及經濟政策高度影響的行業特性。歡迎中英文說寫流利，具國際視野，創新積極，具備極強適應力及強烈成就動機的新鮮人加入。下一場徵才活動於3月16日中山大學舉辦，歡迎學子踴躍前來參加。