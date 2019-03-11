這六種犬貓 寵物險投保前三名

2019-03-11 12:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



日本三井住友海上集團在台灣的產險子公司、明台產險今（11）日表示，該公司推出「寵物の好險」後，引起飼主熱烈討論，寵物投保率也大幅提升。投保種類前三名分別為米克斯犬、柴犬、貴賓狗；米克斯貓、布偶貓、美國短毛貓。

明台產險表示，目前投保寵物的平均年齡約五歲，狗與貓的投保比率約六比四。

進一步探討該公司過往理賠狀況，過去平均理賠金額約1萬至2萬元，最高曾理賠9萬元，其中約86%的寵物，因疾病治療申請理賠，占比最高。

因為寵物意外受傷申請理賠者，占2%；少部分為寵物損壞第三人物品之責任，及飼主因病住院治療額外增加的寵物寄宿費用。

明台產險宣布，推出寵物險進化版「寵物の好險2」，維持國內首創的門診、住院、手術等三大醫療保障；寵物(貓或狗)若在8歲以前（8周至8歲）投保，並勾選自動續約，可續保到終身。

換言之，寵物8歲以前投保，並勾選自動續約，可續保到終身。保單到期前，若按時繳交保費，可年年自動續保不中斷，不必每年重新填寫要保書。

寵物侵權責任方面，明台產險也首創理賠時，不需要自負額。也就是不必超過一定的金額，產險公司才會理賠。

寵物險怎麼賠？舉例來說，榊英俊的狗狗因為急性腸胃炎到動物醫院診治，門診醫療費用2,600元，假設榊英俊向明台產險投保「寵物の好險2」醫療費用70％的補償方案，門診費用補償每次最高限額2,500元。請問榊英俊可領多少保險金？

明台產險表示，算式為「門診醫療費用2,600元 X 70％的補償方案=1,820元」，因為並未超過門診費用補償最高2,500元，榊英俊可領1,820元的保險金。