親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

郵輪首航花蓮港 遊覽車司機怨「遊客都跑去看韓國瑜」

這六種犬貓 寵物險投保前三名

2019-03-11 12:23經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

日本三井住友海上集團在台灣的產險子公司、明台產險今（11）日表示，該公司推出「寵物の好險」後，引起飼主熱烈討論，寵物投保率也大幅提升。投保種類前三名分別為米克斯犬、柴犬、貴賓狗；米克斯貓、布偶貓、美國短毛貓。

明台產險表示，目前投保寵物的平均年齡約五歲，狗與貓的投保比率約六比四。

進一步探討該公司過往理賠狀況，過去平均理賠金額約1萬至2萬元，最高曾理賠9萬元，其中約86%的寵物，因疾病治療申請理賠，占比最高。

因為寵物意外受傷申請理賠者，占2%；少部分為寵物損壞第三人物品之責任，及飼主因病住院治療額外增加的寵物寄宿費用。

明台產險宣布，推出寵物險進化版「寵物の好險2」，維持國內首創的門診、住院、手術等三大醫療保障；寵物(貓或狗)若在8歲以前（8周至8歲）投保，並勾選自動續約，可續保到終身。

換言之，寵物8歲以前投保，並勾選自動續約，可續保到終身。保單到期前，若按時繳交保費，可年年自動續保不中斷，不必每年重新填寫要保書。

寵物侵權責任方面，明台產險也首創理賠時，不需要自負額。也就是不必超過一定的金額，產險公司才會理賠。

寵物險怎麼賠？舉例來說，榊英俊的狗狗因為急性腸胃炎到動物醫院診治，門診醫療費用2,600元，假設榊英俊向明台產險投保「寵物の好險2」醫療費用70％的補償方案，門診費用補償每次最高限額2,500元。請問榊英俊可領多少保險金？

明台產險表示，算式為「門診醫療費用2,600元 X 70％的補償方案=1,820元」，因為並未超過門診費用補償最高2,500元，榊英俊可領1,820元的保險金。

寵物產險理賠
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

金控海外投資去年Q4大失血 帳上虧損1471億

2019-03-11 00:23

上市公司年報申報截止 延至4月1日

2019-03-11 12:44

新台幣午盤貶值0.3分 暫收30.905元

2019-03-11 12:32

明台寵物險大創新 8歲前投保可自動續保到終身

2019-03-11 12:16

富邦證券開戶零時差 平台注入創新動能

2019-03-11 10:54

新南向市場喊虧 越南、紐西蘭獨賺…

2019-03-11 00:20

攬跨界高手 玉山金控連三發

2019-03-10 23:47

金控海外投資 帳面大虧1,471億

2019-03-10 23:25

家族傳承 善用閉鎖公司股權信託

2019-03-10 23:23

兆豐專案貸款 挺鮭魚返鄉

2019-03-10 23:20

兆豐銀設CRS小組 提供財管服務

2019-03-10 23:18

金控海外曝險／美曝險部位 增2,000億

2019-03-10 23:16

金控海外曝險／錢進越南、紐西蘭 有賺

2019-03-10 23:16

金融科技新主流…開放API

2019-03-10 23:07

一銀校園徵才 要招50名MA

2019-03-10 23:06

開發金 啟動最大規模獵才

2019-03-10 23:06

富邦金 今年開6,800職缺

2019-03-10 23:06

玉山金 科技體驗人氣爆棚

2019-03-10 23:06

「開放API」整合資源…42家意願高

2019-03-10 23:03

一銀今年共招750位新血 4月以前徵255位

2019-03-10 17:42

7月起停售酒償險 金管會與業者達共識

2019-03-10 15:51

兩招銀行員的「存錢秘技」，讓你輕鬆變有錢

2019-03-04 00:00
看更多

熱門文章

怒！錢變小…物資卻17年瘋漲 恐怖暴增24%是它

2019-03-11 09:00

三大電子零組件 報價急跌

2019-03-11 00:17

微軟告鴻海「沒付權利金」 全球電子業關注

2019-03-11 00:10

金控海外投資 帳面大虧1,471億

2019-03-10 23:25

反嗆馬英九 經濟部：燃煤提高至4成無視民意

2019-03-10 18:51

3月車市大爆發 產線趕工

2019-03-11 00:04

非蘋大拉貨 台廠迎暖流

2019-03-10 23:55

金控海外投資去年Q4大失血 帳上虧損1471億

2019-03-11 00:23

還是賣祖產最好賺？謝金河台灣土地正義無解

2019-03-11 10:06

微軟告鴻海 指控未付權利金

2019-03-10 23:20

微軟提告鴻海 公司：不評論正在進行中的司法案件

2019-03-10 21:21

中華電信徵才 南下交大、成大廣發英雄帖

2019-03-10 19:08

經濟分析／杜紫宸：高雄發展周間經濟 市民才能天天發財

2019-03-10 17:02

打造台灣自有運動品牌ZEPRO 他視消費者為代言人

2019-03-10 15:34

台商資金匯回法 要過APG這關

2019-03-10 23:22

一銀今年共招750位新血 4月以前徵255位

2019-03-10 17:42

貿戰掃到…3大電子元件 首季慘跌

2019-03-10 23:41

金融科技新主流…開放API

2019-03-10 23:07

金屬3D列印練兵 安集拚明年起收割

2019-03-10 13:45

電子業景氣反轉／通路商預估 最快Q3止穩

2019-03-11 00:16

台鐵活化資產 車站變旅館

2019-03-11 00:13

7月起停售酒償險 金管會與業者達共識

2019-03-10 15:51

新南向市場喊虧 越南、紐西蘭獨賺…

2019-03-11 00:20

全台僅存唯一的台南車站2樓旅館 明年招商委外營運

2019-03-10 15:44

中美貿易戰最大受益者 鄭文燦盼政府積極抓住發展機會

2019-03-10 19:43

交際費、廣告費列報 別搞混

2019-03-10 23:23

家族傳承 善用閉鎖公司股權信託

2019-03-10 23:23

興富發天價購地 建辦公大樓可租可售適財務操作

2019-03-10 18:36

攬跨界高手 玉山金控連三發

2019-03-10 23:47

潤泰全楊梅廠關廠 工會：訂單滿滿都轉至中國黨營事業

2019-03-11 11:24

「開放API」整合資源…42家意願高

2019-03-10 23:03

智慧穿戴夯 群光受惠

2019-03-10 23:53

台泥攜土國OYAK集團 搶進葡萄牙北非市場

2019-03-11 08:36

金控海外曝險／美曝險部位 增2,000億

2019-03-10 23:16

安集 讀書會意外激盪競爭力

2019-03-10 13:41

兆豐銀設CRS小組 提供財管服務

2019-03-10 23:18

高檔配備車款 吸引消費者

2019-03-11 00:03

本周指標／歐元區經濟罩烏雲

2019-03-10 23:09

智駕科技 車市新主流

2019-03-11 00:01

非蘋陣營搶市 新機連環發

2019-03-10 23:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top