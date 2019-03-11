明台寵物險大創新 8歲前投保可自動續保到終身

2019-03-11 12:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



明台產險今（11）日表示，推出寵物險進化版「寵物の好險2」，維持國內首創的門診、住院、手術等三大醫療保障；寵物（貓或狗）若在8歲以前（8周至8歲）投保，並勾選自動續約，可續保到終身。

換言之，寵物八歲以前投保，並勾選自動續約，可續保到終身。保單到期前，若按時繳交保費，可年年自動續保不中斷，不必每年重新填寫要保書。

寵物侵權責任方面，明台產險也首創理賠時，不需要自負額。也就是不必超過一定的金額，產險公司才會理賠。

三井住友海上集團在台灣的產險子公司、明台產物保險，2018年10月底推出第三代寵物險「寵物の好險」，主打身分認定四擇一即可、意外或疾病皆可補償、可自選補償額度、可單獨為寵物保險，推出短短一季時間，已熱銷超過700張，保費收入大增1,300％。

明台產物保險商品本部副總經理李志昌表示，公司有許多同仁本身就是毛爸媽，親身經歷帶毛孩去看醫生的焦慮與忐忑，理解寵物跟人一樣，年紀越大越需要看醫生，醫療費用支出也相對越來越高，因此研發「寵物の好險2」。

這項升級版的寵物險，維持原先憑晶片號碼、血統證明、體檢報告、注射疫苗證明（四擇一）即可投保等簡便身分認證，另外還特別取消投保年齡限制，1到8歲採平準保費，9歲以上採自然費率。

平準保費指，寵物1到8歲時，每期繳的保費都一樣；自然費率指，寵物滿9歲以後，每期保費將隨年齡增加，且按產險公司當時最新費率計價。

李志昌表示，近幾個月狗狗造成第三人受傷的案例也成為新聞關注議題，不少飼主詢問寵物侵權責任保險金。