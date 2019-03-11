全球人壽啟動第5屆MA內勤儲備主管招募 台大首登場

2019-03-11 11:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



距離鳳凰花開畢業季不到幾個月，即將成為社會新鮮人的應屆畢業生紛紛開啟履歷求職生涯，全球人壽首場MA（內勤儲備主管）招募說明會，日前於台灣大學校園徵才博覽會登場，3月將陸續巡迴交通大學、台灣科技大學及台北科技大學進行說明，最終站選於總公司，參訪全球人壽友善職場環境。

全球人壽獵才行動不僅止於社會新鮮人，還搶先透過ATCC（全國大專院校商業個案大賽）賽事瞄準優秀在校生，並持續實習生計劃，預約優秀人才入列。

全球人壽2019年MA招募活動也秉持創新的精神，製作多樣創意又符合需求的徵才小物，希望吸引更多優秀的新鮮人注意，同時，透過攤位上的蚊子電影院說明介紹全球人壽的經營願景、友善職場環境及企業公益作為，讓年輕學子更加認識與認同全球人壽。

當天也有歷屆MA學長姐現身分享經驗，展現全球人壽MA Mentor制精神，以過來人的角色現身說法，協助學生們更深入了解MA內勤儲備主管計劃，拉近與年輕學子的距離。

全球人壽人資長陳幸琦表示，全球人壽在金融科技浪潮下正積極進行保險科技轉型，相當重視多元部門均衡發展，致力於延攬各類不同專業的人才加入組織，並期許MA能將不同的思維、見解和創意帶入全球。

凡積極、正向、創新、高度企圖心、抗壓性及協調能力佳，且中英文溝通流利者，就是全球MA計劃要找的人，第5屆預計招募5人。

全球人壽MA計劃為期18個月，正式加入後1個月將協助MA透過公司基礎培訓課程建立保險專業知識和熟悉全球人壽的商品。

接下來的17個月將進行各部門工作輪調、參與跨部門專案計劃、各種職能訓練及取得證照，且有機會與董總、高階主管共事，並參與高階主管或功能性委員會會議。最後第18個月，將彙整18個月培訓評鑑、考試與成果，依評鑑結果、個人志願及公司組織需求派任部門。

目前任職於品牌暨數位整合發展部的第3屆MA學姐鄭之穎也樂於分享這一路以來培訓的心路歷程，她指出，全球人壽的儲備主管計劃相當重視個別MA的職涯規劃，採開放態度量身打造MA 18個月的輪調菜單，當時她輪調7個部門，從前台到後台各種專案歷練，有助於快速融入既有產業鏈並連結趨勢視野，且公司投入的豐富資源令人感到驚豔，遇到問題從不用擔心孤立無援，這是一個含金量非常高的計劃。

此外，今年全球人壽也持續擴大在校生獵才觸點，不僅延續去年與大專院校產學合作在校生的「實習生計劃」，今年更參加2019年第17屆ATCC全國大專院校商業個案大賽並擔任出題企業，不僅能接觸到來自全國各大專院校的學子，更能有效提高企業曝光度和讓更多年輕學子更深入的認識全球人壽。

這不僅是去年第4屆MA蔣至豪首次主要協助橫跨行政本部、商品部、品牌暨數位整合發展部與人力資源部的大型專案，也是他印象最深刻的專案任務。

蔣至豪指出，從去年12月一路到今年6月馬拉松般的歷程，不但考驗協調能力，更考驗耐力，也提升對公司、產業的認知，更透過每次活動與其他產業的互動，看到了更多不同的視野與新知。

透過ATCC大賽及實習生計劃，讓在學或即將畢業的學生，增進對保險實務運作之了解，並提前適應企業環境，全球人壽「雙管齊下」招募畢業生、在校生，邀請優秀新鮮人，並預約優秀在校生一同來到全球人壽啟動夢想新藍圖。

MA招募報名期間自即日起至4月8日止，「2019實習生計劃」的暑期實習生及產學實習生採履歷隨到隨審制，額滿為止。「2019全球人壽內勤儲備主管招募」及「2019實習生計劃」詳情，歡迎進入全球人壽官網「人才招募」專區中的「2019內勤儲備主管招募」及「2019實習生計劃」專區查詢（https://www.transglobe.com.tw/recruit.html）。