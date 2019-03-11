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富邦證券開戶零時差 平台注入創新動能

2019-03-11 10:54經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

2019年富邦證券就是要讓所有投資人目不暇給，即日起至4月15日舉辦「開戶0時差 線上開戶搶好康」活動，包含一、新戶成交禮：商品卡200元；二、定期定額禮：商品卡200元；三、開戶介紹禮：商品卡100元。

富邦證券提供有別於市面上昂貴的財富管理平台，開戶後即可無償使用理財悍將AI智能投資服務，理財悍將可提供符合投資人需求的專屬投資組合。

此外，3月29日前透過「富邦e+」App申辦「集保e存摺」2.0功能並完成登入，就有機會獲得iPhone Xs Max等眾多豪禮，心動不如馬上行動。

富邦證券現行的「快速線上開戶」系統，有別以往投資人需要先下載App佔用手機容量，現在只要透過手機或電腦連上網路，即可利用線上開戶系統快速完成開戶，若來不及完成所有步驟，系統還會自行記錄執行步驟，待有時間的時候，再繼續完成開戶作業。

為了減少投資人開戶流程中輸入文字的不便利，投資人只要上傳雙證件，系統即能自動辨識證件文字，大幅縮短資料輸入時間。

值得一提的是，到富邦證券開戶，投資人不一定要有台北富邦銀行帳戶，只要選擇設置資金管理帳戶（分戶帳）—即可從40家銀行帳戶內，挑選投資人經常往來之銀行帳戶，約定作為買賣台股或投資定期定額ETF交割款出入金銀行帳戶，省去多開一個指定交割銀行帳戶的麻煩。

截至2018年底，就有超過8千位投資人透過線上開戶系統完成開戶作業，顯示如此便捷的開戶系統，讓投資人可以輕鬆開戶掌握投資契機。

富邦證券表示，活動期間首次開立證券戶，且係透過線上開戶系統完成開戶，並完成證券交易成交不限金額，就送超商200元商品卡，如又成功扣款定期定額ETF任一檔滿三千元者，可再獲超商200元商品卡。

此外，只要e指分享專屬開戶連結給親友，親友透過該連結完成線上開戶，如親友符合「新戶成交禮」資格，分享人就可以獲得超商100元商品卡，回饋人數無上限。

所有獲獎的客戶都可透過「富邦e+」App領取電子序號，直接於門市使用，每次活動的領取使用率都高達8成以上，顯示客戶不僅習慣用「富邦e+」 App下單，更習慣透過「富邦e+」直接兌換、立即消費的貼心便捷服務。

此次富邦證券的「介紹親友開戶享好康」活動，特別在「富邦e+」App開發新功能，只要簡單3步驟，客戶就能輕鬆揪團：一、e指分享專屬連結；二、完成開戶申請；三、登入查詢結果，團主也可以在「富邦e+」App查詢即時進度。

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