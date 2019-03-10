辦房貸保火險 要留意保的是什麼樣的火險

2019-03-10 21:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



很多人買房子會跟銀行貸款，跟銀行辦房貸時，銀行也會要求投保火險，並由銀行一併代辦，有銀行未經客戶同意，就直接保較貴的居家綜合保險，而不是一般的住宅火險，民眾最好看清楚，自己保的是那一種保險。

一年多前，金管會就曾發現，有銀行未經房貸客戶同意，就直接將房貸客戶原本投保的住宅火險，變更為居家綜合保險，因此被金管會處罰。

去年下半年金管會金檢銀行時，還是發現有銀行有類似的缺失，金管會已要求銀行改善，消費者投保時自己也要注意保的到底是什麼險。

知情官員表示，房貸契約通常20年以上，住宅火險契約則是一年一期，因此，有銀行在幫客戶續保時，直接把住宅火險變更成保費比較貴的居家綜合保險。

住宅火險跟居家綜合保險的保障範圍不同，保費也不一樣，住宅火險的保障，很單純就是火災意外時的保障，及附加的地震基本險；而居家綜合保險的保障更多，例如還包含第三人意外責任險，火災意外事故造成鄰居財物損失時，可以提供理賠等。

因此，居家綜合保險的保費，比住宅火險貴，保費高低除看保額，還要看房屋結構等，若以300萬元的保額簡單來看，住宅火險含附加的地震險一年保費約2,000元，如果居家綜合保險，一年保費則約2,700元。

金管會金檢發現，有銀行辦理客戶住宅火災及地震基本保險，變更為投保居家綜合保險的招攬作業，有要保書未經保戶簽名情事，或所訂的控管機制，無其他驗證程序，以確保所訂控管機制的有效性，無法有效防杜業務員代簽等類似情事發生。

官員表示，住宅火險每年到期，銀行自動續保時，也要客戶同意，有些可能未事先跟客戶講清楚，續保時保障範圍就擴增，例如當初只保住宅火險，後來變成居家綜合保險，保障範圍變多，保費也增加。

消費者辦房貸時，也要注意自己投保的是住宅火險還是居家綜合保險；續保時，也要看清楚自己續保的是什麼保險，保障範圍有那些，是不是自己想要的保險。

金管會已要求銀行，應檢討代為投保住宅火災保險業務相關業務的作業流程、內控機制及訂定相關驗證措施，定期檢視相關控管程序的有效性。

並確實依「保險業務員管理規則」規定，業務員從事保險招攬行為，應取得要保人及被保險人親簽的投保相關文件，以維消費者權益。