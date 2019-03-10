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一銀今年共招750位新血 4月以前徵255位

2019-03-10 17:42經濟日報 記者林子桓╱即時報導

徵才博覽會開跑！第一銀行總經理鄭美玲上周六（9日）特別親自領軍前進台大校園徵才博覽會，於活動主舞台近距離與求職者面對面交流。該行表示，今年將徵750位人才，分為二階段，第一階段在4月以前，招255人，其餘則在第二階段。

據了解，一銀今年將大規模徵才。今年也將徵750位人才，分為二階段徵才，第一階段在4月以前，會徵255人，其中包括50位MA與205位經驗行員。該行MA招募計畫自2005年開始，至今已邁向第15年，培育將近300位優秀菁英。該行MA錄取率約5%，相較一些民營銀行來得高。該行表示，篩選條件較嚴格，如：多益分數840分、碩士畢業等條件；另外，一銀每年基本上都會開出50位MA職缺，所以錄取率也會比較高。

一銀表示，目前擁有35個海外營運據點，期待透過招募具優異外語能力及有意赴海外單位服務之優秀人才，掌握全球經濟發展商機，完善國際市場布局。鄭美玲表示，第一銀行未來將持續開拓新業務、新市場、新客群，並聚焦各項數位通路轉型，熱烈歡迎不同領域精英才前來挑戰。

鄭美玲說，第一銀行是台灣金融業界培育MA的先驅，發展出最扎實且完整的培育訓練。一銀著重先廣後專，期待透過「廣度」使MA在面臨瞬息萬變的金融環境中，提升跨領域職涯發展的彈性與可能性；再透過「深度」訓練，能在數位金融浪潮的轉變中，具備深厚且不可取代的堅強實力並屹立不搖。一銀並期待透過多元背景人才招募，達成「利基型、區域型、數位型、幸福型」銀行的經營願景。

今年MA招募活動從3月開跑，由該行高階主管帶領優秀MA學長姊前往台大、政大、清大、成大及中山等大學舉辦說明會，與各校菁英分享金融業的職場優勢及人才培育展望。一銀表示，歡迎具備優異外語能力，數位金融背景、跨文化思維與國際移動力的各界菁英踴躍至金融研訓院網站報名。報名日期截至4月8日，更多招募訊息請查閱第一銀行MA招募網站。

第一銀行總經理鄭美玲（前排中）領軍前進台大校園徵才博覽會。第一銀行／提供
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第一銀行徵才
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