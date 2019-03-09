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金融業升遷特快車… MA最快5年升協理、8年升一級主管

2019-03-09 17:51經濟日報 記者陳美君╱即時報導

十家金控今年徵才合計突破三萬名，其中MA（儲備菁英）職缺超過440名，成為銀行的攬才重點，年薪百萬元已經是最基本的條件，為了吸收最優秀的新血，金控各出奇招，除了元大金喊出「升一級主管省一半時間」外，富邦金控還調降學歷門檻，只要大學畢業就能參加徵選。

富邦金控總經理韓蔚廷今（9）日表示，富邦MA培訓完成，就是「襄理級」，起步比一般行員快很多，據估計，與一般行員相比，MA升遷至少可縮短三至五年的「蹲點時間」。

放眼目前各大金控的MA起薪，幾乎都是6萬元起跳，首年就有百萬年薪，富邦金強調，該行MA的月薪高達6.5萬元，再加上2,400元津貼，合計6萬7,400元，為金控MA起薪最高。

一般各大金控找MA，碩士為基本門檻，但今年富邦首度開放大學學歷參加甄選，主因是發現目前很多大學生，尤其是台大，都樂於當國際交換生，部分大學生的國際視野甚至優於碩士生。

台新金控總經理林維俊今日指出，MA（儲備菁英）本來就是升遷的「快速超車道」，一旦錄取，培訓兩年之後成為MA，到各單位輪調後成為AMA，就是基層主管，台新內部有一位負責數位的MA，只花了五、六年時間，就做到中階主管、擔任協理一職。

元大金控則表示，MA比起一般行員，可以減少一半的時間，就可以擔任一級主管，例如元大證券綜合企劃部資深經理陳沛宇，28歲進入元大金，目前是36歲，只花八年時間就當上一級主管。

因MA高薪與快速升遷機制，讓社會新鮮人搶破頭，每家收到的MA的申請書如雪片般湧進、高達上千封，但因員額通常只有幾十位，錄取率幾乎不到2%。

另外，Fintech時代來臨，金融業面臨轉型壓力，金控龍頭國泰金在台大的校園徵才活動中，特地將攤位從金融區搬遷到科技區，原本金融區的攤位只留下「世界上最遠的距離，就是你站在金融區卻找不到國泰，我們在科技區第一排等你！」展現集團數位轉型、吸引科技人才的決心。

國泰金控總經理李長庚表示，金控正進行數位轉型，希望能有更多的Fintech人才加入，讓服務的每個環節做得更好，所以今年的徵才重點，數位金融、Fintech與跨領域。

國泰金今年要招募5,000個職缺，重點包括數位科技、儲備幹部、客戶顧問、財務精算、管理企劃，共計38項職缺；其中數位科技職缺就包含20項。

富邦金今年招募17個組別、60位MA，創下新高，同時也首度開放大學學歷參與甄選，富邦華一銀行（上海）與富邦財險（廈門）也參與富邦MA徵才計劃，今年共開出6,800名職缺。

林維俊表示，今年預計徵求800名的新血，包括50名MA，法金助理客戶關係經理人（ARM）、行銷企劃專員、投顧研究員、資訊工程師、理財專員、客服專員等。其中，MA年薪可破百萬元，且將來也有外派發展機會。

開發金今年擴大徵才3,500名，創下歷年新高，其中包括壽險2,600人、銀行450人、證券350人，MA則是30名。

玉山金人資長王志成強調，今年預計招募500人，其中包含50名MA與TMA（科技儲備幹部），以及AI工程師等科技人才，另外，玉山金首創「TA」（Treasury Associate），延攬會寫程式的金融交易員，歡迎國內一流研究所畢業、具程式、數理背景，且對財務工程、財金交易充滿熱情的新鮮人加入培育計畫。

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