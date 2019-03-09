搶攻銀髮商機 兆豐銀結盟長照協會深化安養信託服務

2019-03-09 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



高齡化社會來臨，銀髮商機可期。兆豐銀行為加強推動安養信託業務，積極尋求異業合作機會，與長期照顧協會及謙熙埕股份有限公司簽訂備忘錄，希望能在金管會推廣安養信託政策及鼓勵研發創新產品之方針下，透過營業據點之場域經營，就近提供社區高齡者及身心障礙者所需的相關安養服務。

長期照顧協會目標為建構理想的長期照護體系，並成為各方交流的平台，以增進長期照護個案及其家人之生活品質；謙熙埕股份有限公司則是針對退休或老年族群規劃居住環境，並投入長期照護相關人員專業訓練之企業。

兆豐銀行表示，此次與長照協會和謙熙埕公司合作，希望從開發及提供高齡者所需相關服務，進而解決高齡者生活照護及財產管理之問題，提供民眾長照需求，發揮異業結合的最大效益。

相較於其他國內金融同業的安養信託服務，兆豐銀行表示，此次異業結盟，強調具有完整性及專業性的諮詢服務，凡有退休生活規劃、醫療照護諮詢之需求者，皆可透過單站式服務取得所需資訊，而且服務對象包括照顧者及被照顧者，因此其跨界合作之範圍更具深度及廣度。