全球人壽今年徵5位MA 計畫為期18個月

2019-03-09 14:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



全球人壽今年首場MA（內勤儲備主管）招募說明會，今（9）日於台灣大學校園徵才博覽會登場，全球人壽人資長陳幸琦表示，全球人壽在金融科技浪潮下正積極進行保險科技轉型，相當重視多元部門均衡發展，致力於延攬各類不同專業的人才加入組織，並期許MA能將不同的思維、見解和創意帶入全球，今年邁入第5屆，預計招募五人。

全球人壽MA計劃為期18個月，正式加入後一個月，將協助MA透過公司基礎培訓課程建立保險專業知識和熟悉全球人壽的商品。

而接下來的17個月將進行各部門工作輪調、參與跨部門專案計劃、各種職能訓練及取得證照，且有機會與董總、高階主管共事，並參與高階主管或功能性委員會會議。最後第18個月，將彙整18個月培訓評鑑、考試與成果，依評鑑結果、個人志願及公司組織需求派任部門。

目前任職於品牌暨數位整合發展部鄭之穎指出，全球人壽的儲備主管計劃相當重視個別MA的職涯規劃，採開放態度量身打造MA 18個月的輪調菜單，當時她輪調七個部門，從前台到後台各種專案歷練，有助於快速融入既有產業鏈並連結趨勢視野，且公司投入的豐富資源令人感到驚豔，遇到問題從不用擔心孤立無援，這是一個含金量非常高的計劃。

此外，今年全球人壽也持續擴大在校生獵才觸點，不僅延續去年與大專院校產學合作在校生的「實習生計劃」，今年更參加2019年第17屆ATCC全國大專院校商業個案大賽並擔任出題企業，不僅能接觸到來自全國各大專院校的學子，更能有效提高企業曝光度和讓更多年輕學子更深入的認識全球人壽。

這不僅是去年第4屆MA蔣至豪首次主要協助橫跨行政本部、商品部、品牌暨數位整合發展部與人力資源部的大型專案，也是他印象最深刻的專案任務。蔣至豪指出，從去年12月一路到今年6月馬拉松般的歷程，不但考驗協調能力，更考驗耐力，也提升對公司、產業的認知，更透過每次活動與其他產業的互動，看到了更多不同的視野與新知。