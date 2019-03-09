開發金控擴大徵才3500人 創歷年新高

2019-03-09 14:34 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



中華開發金控公司今年歡慶60周年，啟動史上最大規模招募計畫。繼去年12月搶先啟動儲備幹部（MA）的徵選活動，招募30位研究所以上學歷的年輕百萬年薪MA，今年度更徵求3500名不限金融科系、跨各領域的人才，招募人數創歷年新高。

開發金控總經理王銘陽表示，開發金控陪伴台灣產業的發展，參與國內科技通訊、醫療保健、民生文創等產業的草創與成長。開發金控也是台灣金融國際化的先驅者，旗下子公司在保險、銀行、證券、及創投/私募股權等領域，已將觸角逐步深入兩岸三地及亞太地區。

王銘陽強調，開發金控重視培養同仁的國際前瞻視野，期望招募更多跨領域年輕新血加入，以儲備集團的多元發展能量。跨領域菁英加入開發金，不僅將獲得量身訂製的培訓規畫，也有寬廣的發展舞台，有機會至海外市場歷練，參與集團快速發展共同成長。

開發金控表示，今年預計招募3500人，包括壽險2600人、銀行450人、證券350人，開發金控、中華開發資本及其他子公司100人，求才人數創歷年新高。