十大金控釋逾3萬職缺 百萬年薪MA向新鮮人招手

2019-03-09 13:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



台大校園徵才企業博覽會系列活動今（9）日揭開序幕，國內金控、銀行、保險等金融業積極向新鮮人招手，十大金控今年釋出逾3萬名職缺，其中包含超過400名的MA（儲備菁英）職缺，一旦錄取，就能拿到百萬年薪，躋身「人生勝利組」。

包括國泰、富邦、開發、中信、玉山、元大、新光、台新、第一與永豐金控等十家金控，今年預計徵才30,850名，並開出425名MA職缺，一旦錄取，畢業就能拿到百萬年薪。

其中，國泰與富邦今年將徵才7,000與6,800名，新光4,000名，開發3,500名，中信5,000名，永豐1,000名，玉山500名，台新、元大與第一金分別為800、500與750名。

今天台大校園徵才博覽會上，包括國泰金控總經理李長庚、富邦金總經理韓蔚廷、台新金總經理林維俊、新光金總經理黃敏義等，都現身攤位親自招募人才。

Fintech時代來臨，金融業面臨轉型壓力，金控龍頭國泰金在台大的校園徵才活動中，特地將攤位從金融區搬遷到科技區，原本金融區的攤位只留下「世界上最遠的距離，就是你站在金融區卻找不到國泰，我們在科技區第一排等你！」展現集團數位轉型、吸引科技人才的決心。

國泰金今年要招募5,000個職缺，重點包括數位科技、儲備幹部、客戶顧問、財務精算、管理企劃，共計38項職缺；其中數位科技職缺就包含20項。

富邦金今年招募17個組別、60位MA，創下新高，同時也首度開放大學學歷參與甄選，富邦華一銀行（上海）與富邦財險（廈門）也參與富邦MA徵才計劃，今年共開出6,800名職缺。

富邦金表示，該行MA年薪上百萬，月薪65,000元外，還另加伙食費2,400元，為同業最高水準。

台新金總經理林維俊表示，今年預計徵求800名的新血，包括50名MA，法金助理客戶關係經理人（ARM）、行銷企劃專員、投顧研究員、資訊工程師、理財專員、客服專員等。其中，MA年薪可破百萬元，且將來也有外派發展機會。

玉山金人資長王志成強調，今年預計招募500人，其中包含50名MA與TMA（科技儲備幹部），以及AI工程師等科技人才，另外，玉山金首創「TA」（Treasury Associate），簡單而言是會寫程式的金融交易員，歡迎國內一流研究所畢業、具程式、數理背景，且對財務工程、財金交易充滿熱情的新鮮人加入培育計畫。