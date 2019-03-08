親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
生技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

印度空軍一架米格21墜毀 飛行員死裡逃生

獨／東區爆發藝人逃命潮 吳珊儒嘆空無一人

金融業雲端服務委外 金管會要求備退場機制

2019-03-08 20:34經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

金管會今(8)日邀集中央銀行、美國在台協會、歐洲商會暨美國商會聯合銀行委員會、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、Google、微軟、亞馬遜等5家科技業者及17家金融業者代表參加「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」修正草案公聽會。

金管會表示，為因應金融科技發展趨勢，適當導入雲端服務可改善作業處理效率及系統建置彈性，有助於金融機構經營效率之提升及節省成本，惟為確保客戶權益，須審慎因應相關資訊安全及風險管理等，以循序漸進方式辦理。

參考各國金融主管機關規範，擬具委外辦法修正草案，新增金融機構將作業委託雲端服務業者處理之應檢具之申請書件及遵循相關規定。

金管會官員說，金融機構將作業委託他人處理涉及使用雲端服務應檢具相關書件，包括風險管理機制、資訊安全、查核機制等向主管機關提出申請。

同時為確保作業委託雲端業者處理之品質及妥適控管相關風險，金融機構應能落實監督，維護客戶權益之保障，並維持金融機構健全穩健經營。明定金融機構應遵循事項。

包括一、金融機構委託雲端業者處理，仍應負有最終監督義務。

二、金融機構應具有專業技術及資源監督雲端服務業者執行受託作業，並有妥適之風險評估及管理機制。

三、基於雲端服務之特性，金融機構對作業委託雲端之客戶資料傳輸、儲存等應具資訊安全控管及保護機制，對於涉及境外處理應審慎評估外國法律、政治等風險。

四、金融機構及主管機關對受託機構保有資訊取得及查核權力。

五是金融機構應訂定緊急應變計畫及退場機制等。

金管會表示，本次會議業就修正草案之重點與金融業者及雲端服務業者進行意見交流，金管會除參採部分與會者意見，例如以妥適之金鑰保管政策取代應由金融機構保有金鑰之規定、資料之完整性及控制性之要求可排除應用程式等情形外，針對與會者其他所提意見如雲端之定義、客戶資料之加密及代碼化模式、儲存地點，依重要性採取程序上之簡化或備查制等，金管會將會考量兼顧金融科技創新及消費者權益保護之原則下，並請銀行公會研提建議方案，於近期召開第二次公聽會，以周延修法事宜。

金管會邀集科技業者及金融業者代表參加「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序...
金管會邀集科技業者及金融業者代表參加「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」修正草案公聽會。 圖／聯合報系資料照片
分享

雲端服務金管會金融科技
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

新台幣匯率連五貶 貶破30.9元逾三個月新低

2019-03-08 17:40

南山人壽推首屆儲備菁英計畫 經常性月薪4萬元起跳

2019-03-08 17:16

新台幣貶3.3分 收30.902元

2019-03-08 16:42

彰銀衝放款、海外獲利 基層平均加薪上看5%

2019-03-08 16:28

4月起跨行轉帳手續費調降 500元以下單日一次可免費

2019-03-08 15:23

高齡產婦風險高 提前規畫好保障

2019-03-08 14:22

女力3階段投保 打造保護網

2019-03-08 14:19

0206期權受害者自救會

2019-03-08 11:20

全球股市大漲 謝金河：留心利多出盡或美中談判變數

2019-03-08 08:22

台銀千億「台商回台購建廠地廠房優貸」 利率1.49％起

2019-03-08 06:06

律師看時事／投保責任險 分散獨董風險

2019-03-08 02:57

東證期 保證金調整

2019-03-08 02:43

台銀祭低利貸款 助鮭魚返鄉

2019-03-08 01:57

花旗推新卡 現金回饋大

2019-03-08 00:29

中信金服裝規範鬆綁 非營業單位可穿T恤

2019-03-08 00:29

胡亦嘉兼職國票華頓 最重處罰...投信撤照

2019-03-08 00:29

凱基銀證 強化跨業行銷

2019-03-08 00:28

基金自行質借 6月將開辦

2019-03-08 00:02

保費遞延效應 1月刷出2,900億

2019-03-07 23:59

港都電子支付 將更普及化

2019-03-07 23:52

國銀FinTech專利 大躍進

2019-03-07 23:28

未來銀行...分行減少 服務不變少

2019-03-07 23:22

卡達發債／信評好、利率佳 六壽險買進

2019-03-07 23:16

0206期權大屠殺投資人賠逾40億 金管會罰17家678萬

2019-03-07 18:19

信用卡現金回饋當道 無門檻無限制無效期最好

2019-03-07 17:49

街口支付胡亦嘉兼管華頓投信 最重撤照

2019-03-08 00:07

1月信用卡簽帳金額2913億 創歷年同期新高

2019-03-07 20:05

胡亦嘉硬插手管華頓投信 金管會：最重可撤照

2019-03-07 17:51

兩招銀行員的「存錢秘技」，讓你輕鬆變有錢

2019-03-04 00:00
看更多

熱門文章

郭台銘深夜曬幼齒照 網友讚：神韻都沒變！

2019-03-08 09:45

新蘋果鏈 46台廠上榜

2019-03-08 01:34

「風水寶地都敢賣」 股東要大同給交代

2019-03-07 21:23

瑞薩傳大停產 衝擊半導體

2019-03-08 01:34

4月起跨行轉帳手續費調降 500元以下單日一次可免費

2019-03-08 15:23

大同又賣地 興富發51億得標

2019-03-08 02:16

央行：低利率問題有解方

2019-03-08 01:57

國銀FinTech專利 大躍進

2019-03-07 23:28

陳良基：台灣低薪 留不住人

2019-03-07 23:24

台商回流再添大咖！巨大砸50億元台中擴廠

2019-03-08 17:37

英特爾可望重登半導體龍頭 三星恐落居第2

2019-03-08 09:55

擔心中國竊密？日經：光寶科、廣達應美企要求撤出中國

2019-03-08 17:34

國巨大社廠裁19人 員工爆料：都裁台灣員工留菲勞

2019-03-08 13:21

楊金龍：股市盤整房市穩

2019-03-08 01:57

超完整報看過來！1分鐘掌握最新蘋果供應鏈新增台廠

2019-03-08 00:32

打國際盃 中天集團兩生技合併

2019-03-07 23:07

名家觀點／萬年稅務函令該檢修了

2019-03-08 00:14

交通部推Uber條款 立委：讓國際覺得台灣沒誠信

2019-03-08 12:15

全球股市大漲 謝金河：留心利多出盡或美中談判變數

2019-03-08 08:22

中信金服裝規範鬆綁 非營業單位可穿T恤

2019-03-08 00:29

台銀千億「台商回台購建廠地廠房優貸」 利率1.49％起

2019-03-08 06:06

大同十天處分兩地 121億落袋

2019-03-08 02:16

郭明錤預測 正崴將是蘋果第一代頭戴式AR裝置組裝廠商

2019-03-08 14:45

我國外匯存底 美元占逾80％

2019-03-08 01:57

宏碁雲架構服務 接單旺

2019-03-08 00:13

未來銀行...分行減少 服務不變少

2019-03-07 23:22

沙崙綠能科學城 跨步

2019-03-07 23:26

花旗推新卡 現金回饋大

2019-03-08 00:29

復北案地塊不完整 僅一家投標

2019-03-08 02:16

亞馬遜大中華區首座IoT Lab 落腳台北

2019-03-08 12:30

陸修外商投資法 四大翻轉

2019-03-07 23:40

出售「風水寶地」挨批 大同：程序合法、公正

2019-03-08 12:34

緯創公司改組 衝刺AIoT

2019-03-07 22:59

回憶兒時 鴻海董事長郭台銘：最愛和同學遠足

2019-03-08 19:18

迎接物聯網 台達電收購照明解決方案品牌Amerlux

2019-03-08 16:29

台塑茂迪產線 陸續進駐綠能科技示範場域

2019-03-07 23:18

電動機車補助 政府擬再加碼

2019-03-07 23:16

保費遞延效應 1月刷出2,900億

2019-03-07 23:59

科技部衝刺生醫 三路進擊

2019-03-07 23:16

注意！農保退保 農職保也沒了

2019-03-08 14:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top