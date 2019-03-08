廣越砸2.78億元 入股安徽星星服裝公司

2019-03-08 17:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



中高階羽絨衣代工大廠廣越（4438）去年每股大賺7.43元，創三年新高。為了有效運用資金、並取得與更多同業策略合作聯盟，今（8）日董事會通過擬投資人民幣6,050萬元（約新台幣2.78億元），取得大陸服裝加工製造商安徽星星服裝公司24.34%股權，可望為公司未來營運再注入新動能。

廣越主管表示，星星服裝的基地位在大陸安徽省六安市經濟技術開發區，公司以OEM代工生產製造為主，與廣越同樣以平織產品為主，產品包括一般服裝與羽絨衣。

星星服裝主要前三大品牌客戶包括法國迪卡儂 （DECATHLON）、安踏（ANTA）、和斐樂（FILA），與廣越的客戶群互補，而且星星服裝的營運及獲利預期都呈現上揚趨勢，未來有助為廣越營運再添新動能。

廣越擬取得星星服裝24.34%股權，將列入公司合併財報，目前還不是最大股東，但未來不排除進一步加碼投資。

廣越為中高階羽絨衣代工大廠，客戶囊括歐美精品羽絨服品牌，獲利能力出色，今天公布去年財報，全年營收132.8億元，年增三成；歸屬母公司業主稅後純益7.68億元，比前年大幅成長46.8%，換算每股稅後純益高達7.43元，創三年新高。廣越董事會也拍板今年股利政策，每股擬派發現金股息6元，換算股息配發率達80.7%，對照廣越今天收盤股價133元，現金殖利率4.5%。