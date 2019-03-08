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南山人壽推首屆儲備菁英計畫 經常性月薪4萬元起跳

2019-03-08 17:16經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

南山人壽今年針對內勤職缺打造首屆「儲備菁英計畫」。 圖／南山提供
南山人壽今年針對內勤職缺打造首屆「儲備菁英計畫」。 圖／南山提供
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南山人壽今年預計將招募內外勤逾6,500名人力，因此，今年將擴大投注資源，針對內勤職缺打造首屆「儲備菁英計畫」，經常性薪資達4萬元或以上。南山人壽總經理許妙靜表示，南山人壽資產已超過新台幣4.4兆元，市場業務持續快速擴大。

在企業發展壯大的同時，更需要前瞻性的布局策略，因此近年積極朝向數位化轉型，在硬體資源之外，南山人壽亦積極提升人才的軟實力，今年擴大招募及培養優質的數位金融時代人才，厚植創新未來的實力，與南山一同邁向「智慧保險新時代」。

南山人壽揭示今(108)年重要目標將聚焦於「創新」及「人才」兩大發展主軸以面對新型態的金融環境，首要便是擴大優質人才庫，專業範圍包括投資、精算、理賠、核保、數據分析、程式設計等內勤菁英以及業務新秀。

南山人壽今年規劃推出首屆「儲備菁英計畫」。在培訓初期，以核心課程奠定基礎能力；之後依個人特質，量身規劃金融保險專業領域1至2年發展計劃，同時安排參與公司大型專案或重要任務，強化實務的磨練，不僅擴大多元專業的廣度，亦同步提升其具深度及高視野的實力，期間還將安排資深主管指導，快速掌握業務核心。培訓期結束後，將持續深化專業與快速發展，成為智慧保險新時代菁英。

今年內勤職缺主要為六大類別，包括投資、商品精算、金融暨法人機構通路、業務通路、客戶服務、程式設計等相關，預計招募人數逾500人。針對所有內勤人才的選育用留，南山擁有客製化的訓練規劃、學習平台以及海外研習等發展計畫，強化菁英人才培育。同時提供具巿場競爭力的獎酬制度、完善的福利規劃及員工團險保障。

今年除了將擴大招募內勤菁英之外，另將增員6,000名業務菁英人力，以持續擴展業務成長動能。南山擁有頂尖的業務員通路，是年輕人學習專業、發揮潛能的最佳舞台，今年特別規劃全新的「優質人才培訓計劃」，透過為期1年超過200多個小時系統化專業養成訓練，輔以南山全新端對端境界系統平台，強力支援新人高效業務管理、精準行銷，並提供新人每月專案獎金方案，一年最高可達新台幣30萬元，再加上銷售業務獎金，幫助優質人才首年度收入突破百萬，讓年輕族群靠努力與實力，就能開創屬於自己的嶄新的未來。

南山人壽自108年3月9日起至3月22日止，將陸續在台大、成大、清大、中山、政大等五所大專院校舉辦校園徵才活動。「南山人壽儲備菁英計畫」即日起受理報名甄選，歡迎國內外大學或研究所畢業、不限科系、積極嚮往進入南山人壽的優秀人才踴躍申請。

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