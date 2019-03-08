彰銀衝放款、海外獲利 基層平均加薪上看5%

2019-03-08 16:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



彰銀去年獲利創新高，展望今年，該行董事長張明道認為，全球經濟成長預測下修，彰銀會審慎因應，今年經營共有五大經營方向，衝刺核心業務、啟動精準行銷、提升海外獲利、精進公司治理及善加整合資源。

彰銀高層表示，今年目標放款成長約2~3%，聚焦於中小企業放款，目標成長5~6%，並提升海外獲利，增加營業據點，希望能在年底前設立美國德州休士頓分行，海外獲利貢獻預計從42%~43%提升至47%~48%，且希望在香港地區的聯貸案，能從參貸行爭取做主貸行。

海外布局方面，去年完成設立菲律賓馬尼拉分行，另增設南京子行，成該行在海外首家子銀行。此外，外提升該行在美據點，完成籌畫設立美國德州休士頓分行。

面對全球經濟面臨許多挑戰，張明道說，將衝刺核心業務、扶植中小企業與新創產業，並兼顧獲利與風險取得平衡，同時，金融科技活化數據資源，掌握潛在商機，並全力協助台商回流設廠，額度並沒有上限，並彰銀祭出優惠廠房利率，20年期平均利率約1.85%、最高可貸八成，若是中央政府釋出的工業用地，利率僅1.6%，最高可貸九成。

去年彰銀響應政府加薪政策，基層平均調薪5.25%，全體員工平均加薪幅度3.31%。該行高層預估，今年平均至少3%起跳，基層平均也上看5%。