4月起跨行轉帳手續費調降 500元以下單日一次可免費

2019-03-08 15:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



108年4月1日起，「個人轉個人帳戶」的跨行轉帳，金額在500元以下每帳戶每日免收1次手續費。 圖／中信提供 分享 facebook

金融小確幸來了，4月1日起銀行全面調降跨行轉賬交易手續費，轉帳金額500元（含）以下每戶每天一次免手續費，轉帳金額501到1,000元（含）每筆手續費降為10元，轉帳金額1,001元以上仍維持每筆15元手續費。

因應網路購物興起，以及數位金融發達，國人轉帳需求日漸提高，但是跨行轉帳無論金額多寡，每筆手續費都是收取15元，引發多位立委批評，建議體恤小市民需求，應該要適度調降。

金管會與中央銀行協調財金公司研擬自動化通路交易處理手續費調降方案，財金公司已與銀行達成協議，全面調降小額轉帳手續費；部分銀行收到正式通知之後，近期已陸續開始告知客戶，自4月1日起跨行轉帳手續費調降。

銀行表示，目前跨行轉帳手續費每筆一律15元；調整後，個人使用自動化通路，包括個人網路銀行、行動銀行、網路ATM、電話銀行和ATM，每一帳戶每天500元以下的第一筆交易免收手續費，第二筆起每筆手續費降為10元，不限次數；501至1,000元則是每筆直接降至10元，不限次數。

優惠以每帳戶為單位，不是以每人為單位，如果一個人有超過十個帳戶，這十個帳戶當天若是各轉帳一筆金額都在500元以下，這十筆交易都不用收取手續費。消費者如果為了省手續費，願意不厭其煩將一筆帳款「拆單」，由多個帳戶以低於500元轉帳，原則上也是免收手續費。

銀行表示，本次調整方案服務項目限新台幣轉帳，以個人對個人為限；估計本次減免措施，將造成銀行手續費損失1、2億元。