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債券ETF發行熱 群益投信將發行三檔新ETF

2019-03-08 14:42經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

債券ETF發行熱潮延續，今年來已有12檔債券ETF成立，近期市場上將再添新兵，由群益投信發行的「群益特選債券ETF傘型基金」已獲准募集。

三檔子基金分別為「群益7年期以上中國政策金融債ETF基金」、「群益15年期以上A級美元公司債ETF基金」，以及「群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金」，募集期間預計為3月21日至3月22日。

群益投信表示，群益7年期以上中國政策金融債ETF的追蹤指數為ICE 7年期以上中國大型政策性金融債(單一券10%上限)指數，提供投資人參與中國債市的投資管道。

隨著人民幣邁向國際化，中債配置需求升溫，加上中債若納入國際指數，資金動能亦可望加速，其中中國政策金融債的信評等同國債，殖利率相對高於國債，可說是具備高信評和高債息優勢，加上政策金融債的規模媲美國債，流動性相對無虞，且其與國際資產的相關性低，有助滿足投資人波動管理與息收需求。

群益投信指出，群益15年期以上A級美元公司債ETF則追蹤ICE 15年期以上A級成熟市場大型美元公司債指數，指數成分券信用品質佳，過往違約率相對較低，且過去在面對市場系統性事件時，指數表現亦相對穩定。

群益15年期以上AAA-A醫療保健美元公司債ETF則追蹤ICE 15年期以上AAA-A成熟市場大型醫療保健業美元公司債指數，主要著眼於全球人口老化趨勢下，用藥及醫療服務需求持續成長，產業長期趨勢向上，加上指數成分券含括製藥、健護管理、醫療設備等次產業，有助掌握生技醫療領域不同投資契機，同時也能降低波動風險。

這兩檔ETF的共同點在於追蹤標的皆具優質評級，且具有高殖利率、低違約率的特性，有助滿足投資人追求長期資產配置與收益投資需求。

群益ETF公司債
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