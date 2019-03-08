新鮮人期待薪資僅32K 不吃不喝8.8個月才能還完學貸

2019-03-08 12:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



根據1111人力銀行調查顯示，今年新鮮人平均期待薪資僅32,015元，比去年少了1,038元；44%畢業新鮮人揹負學貸，平均要償還的金額高達28萬2,622元，若以今年新鮮人的期待薪資計算，必須不吃不喝8.8個月才還得完。

根據1111調查，今年新鮮人最想投入的產業仍是資訊科技業居冠，其次是以金融業為主的工商服務業，以及教育業。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華表示，資訊科技業已經連續多年蟬連新鮮人最愛的產業之首，在畢業生心目中擁有高人氣的原因，就在於資訊科技業是台灣產業火車頭，在產品、技術不斷翻新的競爭壓力下，人才是資訊科技業最寶貴的資產，科技大廠也願意祭出具有競爭優勢的薪資，成為新鮮人就業首選。

在金融業的部分，去年整體銀行業獲利寫下歷史新高，達到3,777億元，雖然保險業受到匯損影響而獲利縮水，但整體而言，金融業年終表現亮眼，公股行庫年終在四到六個月之間，民營金控更發出最高20個月的年終，占據各大媒體版面，因此受到新鮮人的關注。

李大華分析，數理化學群主要有數學、物理、化學、統計等科系，學群內的科系多是基礎科學，強調學研究與邏輯思考，在數位科技、雲端技術成為顯學的時代，具備大數據運算能力的數理化學群畢業生是各行各業急需的人才，身價自然水漲船高。

但相對的，文史哲學群受限於就業出路，在職場上可對應的工作較少，因此期待薪資偏低，但在人文與科技並重的時代，建議文史哲學群的學子可以透過雙主修和輔系，來增加就業競爭力，才有機會拉高薪資水準。

同時調查也發現，44%畢業新鮮人揹負學貸，平均要償還的金額高達28萬2,622元，以今年新鮮人的期待薪資32,015元計算，必須不吃不喝8.8個月才還得完，對於新鮮人畢業後的財務規劃造成衝擊。

李大華表示，「畢業即還債」成為近半數新鮮人的就業現實，學費加上生活費，動輒數十萬元的金額，不但是社會新鮮人的一大負擔，更可能成為家庭重擔。

他說，為了減輕學貸族的壓力，教育部從去年9月開始再度放寬學貸還款規定，月收入未達3.5萬元，就可申請緩繳本金，同時增加最長四年的「只繳息期」，其間只需要繳利息，不用還本金，大幅降低畢業新鮮人的還款壓力，建議新鮮人要善用只繳利息的時間進行財務規劃，預先儲備還款金額，以免緩繳本金的期限結束後面臨入不敷出的窘境。