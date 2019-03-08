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0206期權受害者自救會

2019-03-08 11:20聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

0206期權受害者自救會上午前往行政院陳情、抗議，請行政院蘇院長要主持公道，金管會怠忽職守、期交所違法亂紀、期貨商罔顧客戶權益，缺陷制度陷殺散戶，自救會主張期貨商應把受害交易人的權益全數還給受害交易人。

0206期權受害者自救會上午前往行政院陳情、抗議，請行政院蘇院長要主持公道，金管...
0206期權受害者自救會上午前往行政院陳情、抗議，請行政院蘇院長要主持公道，金管會怠忽職守、期交所違法亂紀、期貨商罔顧客戶權益，缺陷制度陷殺散戶，自救會主張期貨商應把受害交易人的權益全數還給受害交易人。記者曾吉松／攝影
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0206期權受害者自救會上午前往行政院陳情、抗議，請行政院蘇院長要主持公道，金管...
0206期權受害者自救會上午前往行政院陳情、抗議，請行政院蘇院長要主持公道，金管會怠忽職守、期交所違法亂紀、期貨商罔顧客戶權益，缺陷制度陷殺散戶，自救會主張期貨商應把受害交易人的權益全數還給受害交易人。記者曾吉松／攝影
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0206期權受害者自救會上午前往行政院陳情、抗議，請行政院蘇院長要主持公道，金管會怠忽職守、期交所違法亂紀、期貨商罔顧客戶權益，缺陷制度陷殺散戶，自救會主張期貨商應把受害交易人的權益全數還給受害交易人。記者曾吉松／攝影
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期貨自救會金管會
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